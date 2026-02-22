Η μεγάλη ευρωπαϊκή δύναμη που εγκατέλειψε την πυρηνική ενέργεια και σχεδιάζει να επιστρέψει σε αυτή

Δύο χρόνια μετά την απόσυρσή της από την πυρηνική ενέργεια, η Γερμανία μελετά την ανάπτυξη μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων (SMR).

Μόλις δύο χρόνια μετά την οριστική παύση λειτουργίας των τελευταίων πυρηνικών της σταθμών, η Germany επαναφέρει στο τραπέζι τη συζήτηση για την πυρηνική ενέργεια, αυτή τη φορά με διαφορετικούς όρους και τεχνολογικά μέσα.

Η υπουργός Οικονομικών και Ενέργειας, Katherina Reiche, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επένδυσης σε μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες (SMR), μιλώντας στο πλαίσιο της Munich Security Conference. Όπως τόνισε, η ενεργειακή στρατηγική της χώρας δεν μπορεί να περιορίζεται αποκλειστικά στις ανανεώσιμες πηγές και στην αποθήκευση ενέργειας.

«Δεν θα επιστρέψουμε στους παλιούς αντιδραστήρες», ξεκαθάρισε, διευκρινίζοντας ότι η συζήτηση αφορά νέες τεχνολογικές λύσεις μικρότερης κλίμακας και χαμηλότερου κόστους.

Τι είναι οι SMR

Οι Small Modular Reactors (SMR) αποτελούν μικρού μεγέθους πυρηνικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες κατασκευάζονται εργοστασιακά και εγκαθίστανται ταχύτερα σε σύγκριση με τους παραδοσιακούς σταθμούς. Το βασικό τους πλεονέκτημα είναι η ευελιξία, το χαμηλότερο αρχικό κόστος και η δυνατότητα σταδιακής ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τον International Atomic Energy Agency, περίπου 80 σχέδια μικρών αντιδραστήρων βρίσκονται σήμερα σε φάση ανάπτυξης διεθνώς. Πιλοτικές εγκαταστάσεις λειτουργούν ήδη στην Κίνα και τη Ρωσία, ενώ ο Καναδάς προχωρά στην κατασκευή αντίστοιχων μονάδων. Παράλληλα, οι ΗΠΑ, Ινδία, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία εξετάζουν επίσης την αξιοποίησή τους.

Η παγκόσμια αγορά των SMR εκτιμάται σήμερα μεταξύ 6 και 7 δισ. δολαρίων, με προβλέψεις που κάνουν λόγο για διπλασιασμό της αξίας της μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Ομάδα εργασίας για την πυρηνική ενέργεια

Το γερμανικό υπουργείο έχει ήδη συστήσει ειδική ομάδα εργασίας με αντικείμενο τη διερεύνηση του νέου μοντέλου. Η ομάδα αναμένεται να πραγματοποιήσει επισκέψεις στο εξωτερικό, προκειμένου να μελετήσει από κοντά τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Παρότι δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση, η συζήτηση σηματοδοτεί μια σημαντική μετατόπιση στη γερμανική ενεργειακή πολιτική. Η χώρα που πρωτοστάτησε στην εξάλειψη πυρηνικής ενέργειας στην Ευρώπη, φαίνεται πλέον διατεθειμένη να επανεξετάσει τον ρόλο των πυρηνικών, υπό το πρίσμα της ενεργειακής ασφάλειας και της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας.

