«Πιστόλιασαν» εστιατόριο στην Ιταλία του Αγίου Βαλεντίνου και ο ιδιοκτήτης τους απάντησε με viral ανάρτηση

Μια παρέα στην Ιταλία αποφάσισε να αποχωρήσει από εστιατόριο της Ιταλίας χωρίς να πληρώσει ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου και ο ιδιοκτήτης απάντησε με ευρυματικό τρόπο.

Viral έχει γίνει τις τελευταίες ημέρες στα social media ένα κινεζικό εστιατόριο στην Ιταλία. Το βράδυ του Αγίου Βαλεντίνου, τέσσερις πελάτες το έβαλαν στα πόδια χωρίς να πληρώσουν τον λογαριασμό του ρομαντικού τους δείπνου και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, αντί να αγανακτήσει, αποφάσισε να απαντήσει με τον πιο ευρηματικό τρόπο.

Το περιστατικό συνέβη σε εστιατόριο στο Παλέρμο, όπου μια παρέα τεσσάρων ατόμων απόλαυσε ένα πολυτελές δείπνο για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, επιλέγοντας το μενού ελεύθερου μπουφέ. Αφού κατανάλωσαν διάφορα πιάτα και ένα μπουκάλι κρασί, τα ζευγάρια αποχώρησαν από το κατάστημα χωρίς να εξοφλήσουν το δείπνο. Ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου δημοσίευσε στα κοινωνικά του δίκτυα μια φωτογραφία της απλήρωτης απόδειξης, μαζί με ένα ξεκάθαρο και άμεσο μήνυμα: «Σας περιμένω».

Η απάντηση που έγινε viral

Η απάντηση του ιδιοκτήτη δεν άργησε να κοινοποιηθεί και να σχολιαστεί σε διάφορες πλατφόρμες, με αποτέλεσμα να γίνει γρήγορα viral. Πολλοί χρήστες των κοινωνικών δικτύων επαίνεσαν την αντίδρασή του, υπογραμμίζοντας τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποίησε την ειρωνεία για να αντιμετωπίσει την κατάσταση, αλλά και τον επαγγελματισμό που επέδειξε, διατηρώντας την ψυχραιμία του απέναντι στην προσβολή στάση των πελατών.

Ταυτόχρονα, ορισμένοι χρήστες εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για τη συμπεριφορά των πελατών, οι οποίοι, αποφεύγοντας την πληρωμή, έβλαψαν όχι μόνο το εστιατόριο, αλλά και τη φήμη όλων των έντιμων πελατών που απολαμβάνουν μια υπηρεσία με σεβασμό.

Το περιστατικό αυτό άνοιξε εκ νέου τη συζήτηση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλά εστιατόρια σε σχέση με τη μη πληρωμή λογαριασμών, ένα φαινόμενο που δεν είναι καινούργιο, αλλά που σε ορισμένες περιπτώσεις εντείνεται σε ειδικές ημέρες, όπως αυτή του Αγίου Βαλεντίνου.

