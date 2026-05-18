Επιστήμονες αποκαλύπτουν ένα «εξωγήινο» μέταλλο κρυμμένο σε έναν θησαυρό 3.000 ετών

Ένας θησαυρός που έκρυβε ένα μυστικό...

Για εξήντα χρόνια, δύο διαβρωμένα κομμάτια μετάλλου βρίσκονταν ανάμεσα σε μια λαμπερή συλλογή χρυσών αντικειμένων της Εποχής του Χαλκού, αδυνατώντας να εξηγηθούν. Το βραχιόλι και το κοίλο χρυσό επιστέγασμα περιείχαν σίδηρο. Όμως, σύμφωνα με τη γνωστή αρχαιολογική χρονολόγηση, η τήξη σιδήρου δεν είχε ακόμη φτάσει στην περιοχή όταν θάφτηκε ο υπόλοιπος θησαυρός.

Τώρα οι ερευνητές έχουν την απάντηση, και ξεπερνά τα όρια της Γης.

Το μέταλλο έπεσε από τον ουρανό. Μια ομάδα με επικεφαλής τον Σαλβαδόρ Ροβίρα-Λιορένς, πρώην επικεφαλής συντήρησης στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Ισπανίας, επιβεβαίωσε την κοσμική προέλευση μέσω χημικής ανάλυσης. Τα ευρήματα, που δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Trabajos de Prehistoria, ταυτοποιούν τα δύο αντικείμενα ως τα πρώτα γνωστά από μετεωριτικό σίδηρο στην Ιβηρική Χερσόνησο.

