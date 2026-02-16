Τσιλιαδόροι προειδοποιούν οδηγούς για αλκοτέστ και με 20 ευρώ περνούν τα αυτοκίνητα από τα μπλόκα (vid)

Η νέα πραγματικότητα στη νυχτερινή ζωή της Αθήνας διαμορφώνεται από εντατικούς ελέγχους αλκοτέστ, ιδιωτικές υπηρεσίες οδηγών και «τσιλιαδόρους» που με 20 ευρώ περνούν αυτοκίνητα από τα μπλόκα.

Στη νυχτερινή Αθήνα έχει αναπτυχθεί ένα άτυπο δίκτυο «τσιλιαδόρων» που προειδοποιεί οδηγούς για μπλόκα αλκοτέστ και έναντι 20 ευρώ αναλαμβάνει να περάσει το όχημα από τον έλεγχο.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Νίνα Μαρία Πασχαλίδου στην Καθημερινή, τα νυχτερινά κέντρα επενδύουν σε ιδιωτικά αλκοτέστ και υπηρεσίες οδηγών, ενώ τα στοιχεία της Τροχαίας δείχνουν εντατικοποίηση των ελέγχων.

Νέες υπηρεσίας από τα νυχτερινά κέντρα για την πρόληψη τροχαίων

Σε γνωστά νυχτερινά κέντρα της Ιεράς Οδού έχουν τοποθετηθεί συσκευές αλκοτέστ στην είσοδο, ώστε οι πελάτες να ελέγχουν την κατάστασή τους πριν αποχωρήσουν. Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, προσφέρεται η δυνατότητα φύλαξης του οχήματος χωρίς χρέωση και αποχώρησης με ταξί ή παροχής ιδιωτικού οδηγού που αναλαμβάνει να μεταφέρει τον πελάτη στο σπίτι του με επιπλέον κόστος.

Παράλληλα, ορισμένες επιχειρήσεις διαθέτουν υπηρεσίες μεταφοράς (βαν) από και προς το κατάστημα, ώστε να αποφεύγεται εξαρχής η οδήγηση μετά την κατανάλωση αλκοόλ.

Ιδιαίτερα δημοφιλείς έχουν γίνει οι φορητές, επαναφορτιζόμενες συσκευές αλκοτέστ, που πωλούνται διαδικτυακά από 15 ευρώ και άνω. Οι χρήστες τις προτιμούν έναντι των αλκοτέστ μιας χρήσης (2,5-3 ευρώ), τα οποία διατίθενται σε περίπτερα και σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με επαγγελματίες του κλάδου, τα επαναχρησιμοποιούμενα μοντέλα θεωρούνται πιο αξιόπιστα και οικονομικά σε βάθος χρόνου.

Οι δυσκολίες στα νυχτερινά μαγαζιά του κέντρου της Αθήνας

Στο Κολωνάκι και σε άλλες περιοχές του κέντρου της Αθήνας, επιχειρηματίες επιχείρησαν να δημιουργήσουν αντίστοιχες VIP υπηρεσίες μεταφοράς, ωστόσο η έλλειψη ιδιωτικών χώρων στάθμευσης δυσχεραίνει την υλοποίηση τέτοιων λύσεων.

Ορισμένοι εκτιμούν ότι η αυστηροποίηση των ελέγχων έχει οδηγήσει σε μείωση της κατανάλωσης ή και της προσέλευσης, ενώ άλλοι θεωρούν ότι η νυχτερινή αγορά προσαρμόζεται, αναπτύσσοντας νέες υπηρεσίες γύρω από τη μετακίνηση των πελατών.

«Τσιλιαδόροι» πριν από τα μπλόκα

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, σε ορισμένες περιπτώσεις, λίγα μέτρα πριν από τα μπλόκα της Τροχαίας εμφανίζονται άτομα που προειδοποιούν τους οδηγούς για τον επικείμενο έλεγχο.

Όπως περιγράφεται, οι λεγόμενοι «τσιλιαδόροι» προσφέρουν, έναντι 20 ευρώ, να αναλάβουν οι ίδιοι την οδήγηση του οχήματος, περνώντας νηφάλιοι από το αλκοτέστ. Στη συνέχεια επιστρέφουν το αυτοκίνητο στον ιδιοκτήτη λίγα μέτρα πιο κάτω, αφού εκείνος έχει περάσει πεζός το σημείο του ελέγχου.

Η πρακτική αυτή, εφόσον επιβεβαιώνεται, εγείρει ζητήματα νομιμότητας και ασφάλειας, καθώς ουσιαστικά παρακάμπτει τον σκοπό των ελέγχων, που είναι η πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων λόγω κατανάλωσης αλκοόλ.

Εντατικοί έλεγχοι και εκατοντάδες παραβάσεις

Μόνο το διάστημα 5 έως 9 Φεβρουαρίου, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής πραγματοποίησε περισσότερα από 41.000 αλκοτέστ. Από τους ελέγχους προέκυψαν εννέα συλλήψεις οδηγών, ενώ βεβαιώθηκαν 282 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η αυξημένη παρουσία μπλόκων σε περιοχές με έντονη νυχτερινή δραστηριότητα έχει επηρεάσει σημαντικά τη λειτουργία των επιχειρήσεων διασκέδασης, οι οποίες αναζητούν τρόπους να διαχειριστούν τις επιπτώσεις.

