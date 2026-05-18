Όλα στα σκουπίδια: Οι Αμερικανοί πέταξαν τα δώρα των Κινέζων πριν μπουν στο Air Force One

Δεν πήραν τίποτα μαζί τους κατά την επιστροφή τους στις ΗΠΑ...

Στον κάλαθο των αχρήστων πέταξαν οι Αμερικανοί όλα όσα τους έδωσαν οι Κινέζοι, κατά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, λίγο πριν επιβιβαστούν στο Air Force One για το ταξίδι της επιστροφής.

Σύμφωνα με την ομάδα Τύπου του Λευκού Οίκου, το προσωπικό των ΗΠΑ συγκέντρωσε όλα τα υλικά που διανεμήθηκαν από Κινέζους αξιωματούχους κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, συμπεριλαμβανομένων των διαπιστευτηρίων τύπου, των καρφιτσών αντιπροσωπειών και των τηλεφώνων που εκδόθηκαν στο προσωπικό του Λευκού Οίκου, και τα πέταξε σε έναν κάδο κοντά στις σκάλες του αεροσκάφους πριν από την αναχώρηση, ανέφερε το The Hill.

