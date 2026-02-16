Γιατί βάζουν ρολά από χαρτί υγείας στα πόμολα; Το έξυπνο κόλπο για το κρύο και το ηλεκτρικό ρεύμα

Μια απλή χειροτεχνία με το ρολό από το χαρτί υγείας, που είναι πολύ συνηθισμένη στη Γερμανία, χρησιμοποιείται για την αποφυγή της ηλεκτρικής εκκένωσης και της παγωμένης επαφής με το μέταλλο.

Δεν πρόκειται για κάποιο υποσυνείδητο μήνυμα ώστε να αγοράσεις περισσότερο χαρτί αν έχει τελειώσει. Είναι κάτι πιο απλό και πρακτικό το να αποφύγεις να αγγίξεις το πόμολο της πόρτας και να σε «τινάξει» το ηλεκτρικό ρεύμα.

Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μην αγγίζεις ένα πόμολο από το οποίο έχουν περάσει εκατοντάδες χέρια, αποφεύγοντας ιούς ή βακτήρια.

Το «παγωμένο» μέταλλο και ο στατικός ηλεκτρισμός

Αυτή η μικρή χειροτεχνία με το ρολό του χαρτιού υγείας χρησιμοποιείται για πολύ απλούς λόγους. Ένας από τους κυριότερους είναι η αποφυγή της επαφής με το μεταλλικό πόμολο, το οποίο το χειμώνα τείνει να είναι παγωμένο.

Επιπλέον, προσθέτουν στην εξίσωση τον στατικό ηλεκτρισμό και το «τίναγμα» ή τον σπινθήρα που συνήθως δέχονται οι άνθρωποι μόλις ακουμπήσουν το μέταλλο.

Πώς κατασκευάζεται η αυτοσχέδια λαβή;

Για τον λόγο αυτό, είναι πολύ κοινό να κόβουν το χάρτινο ρολό στη μέση, συνήθως για να χρησιμοποιηθεί σε περισσότερες από μία περιπτώσεις, κάνοντας μερικά ανοίγματα ώστε να εφαρμόζει καλά. Έτσι, η επαφή με τον χάρτινο σωλήνα, αντί για τη γυμνή και κρύα μεταλλική λαβή, είναι όχι μόνο πιο ευχάριστη, αλλά και πιο υγιεινή και λιγότερο «επώδυνη».

Πρόκειται για ένα μέτρο που χρησιμοποιούν συχνά για να μειώσουν την άμεση επαφή του δέρματος με ένα μεταλλικό αντικείμενο συχνής χρήσης, ειδικά σε πόρτες εισόδου ή γραφείων.

Το ρολό μπορεί να αλλάζει τακτικά, αν μαλακώσει, λερωθεί ή καταστραφεί, μπορεί να πεταχτεί και να αντικατασταθεί από το επόμενο άδειο ρολό, δημιουργώντας μια αναλώσιμη θήκη εντελώς αυτοσχέδια, σπιτική, φθηνή και πολύ αποτελεσματική.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ