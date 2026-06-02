Ο «CEO του Stir-Fry»: 24χρονος μαγειρεύει σε νυχτερινή αγορά της Κίνας φορώντας κοστούμι (vid)

Νεαρός μάγειρας σε νυχτερινή αγορά της Κίνας έγινε viral επειδή προετοιμάζει εκατοντάδες μερίδες φαγητού φορώντας κοστούμι και γραβάτα.

Περνώντας από μια ασιατική νυχτερινή αγορά, είναι βέβαιο ότι θα δείτε δεκάδες πάγκους με φαγητό του δρόμου. Ωστόσο, στην αγορά της Γιαντάι, στην επαρχία Σαντόνγκ της Κίνας, οι επισκέπτες έρχονται αντιμέτωποι με τον «CEO του Stir-Fry», έναν κομψό άνδρα που μαγειρεύει με επίσημο επιχειρηματικό ένδυμα.

Ο Σιάο Λου άρχισε να λειτουργεί τον οικογενειακό πάγκο street food όταν ήταν 17 ετών. Κατάλαβε γρήγορα ότι χρειαζόταν κάτι για να ξεχωρίσει από τους πολλούς παρόμοιους πάγκους της αγοράς. Μια μέρα φόρεσε ένα γιλέκο για να προσθέσει μια πινελιά κομψότητας, και η ανταπόκριση ήταν τόσο θετική που τελικά κατέληξε να φοράει ένα πλήρες επαγγελματικό κοστούμι.

Μοιράζει 200 μερίδες κάθε βράδυ

Ο Σιάο Λου ξεκινά τη δουλειά του στις 5 το απόγευμα και μαγειρεύει περίπου 200 μερίδες μέχρι τις 11:30 το βράδυ. Η οικογένειά του τον βοηθά κόβοντας τα υλικά και προετοιμάζοντας τις σάλτσες, αλλά ο ίδιος κλέβει την παράσταση με την ασυνήθιστη ενδυμασία του και τη συμπεριφορά που θυμίζει διευθύνοντα σύμβουλο.

Η εμφάνισή του έχει προκαλέσει συγκρίσεις με τον Σάντζι, τον κομψό φανταστικό μάγειρα στο ιαπωνικό άνιμε «One Piece». Έγινε τόσο δημοφιλής μετά την έναρξη ζωντανών μεταδόσεων στο Douyin (κινεζική έκδοση του TikTok), που άνθρωποι ταξιδεύουν πλέον από όλη τη χώρα μόνο και μόνο για να τον δουν εν δράσει.

Η επιτυχία κρίνεται στη γεύση, όχι στην εμφάνιση

«Ο κόσμος μπορεί να έρχεται να αγοράσει από περιέργεια, αλλά αυτό που πραγματικά κρατά τους πελάτες είναι η γεύση. Απλώς κάνω αυτό που αγαπώ. Αν αυτό μπορεί να φέρει κάποια θετική ενέργεια, είμαι πολύ χαρούμενος», δήλωσε ο Λου σε πρόσφατη συνέντευξή του.

Ο νεαρός επιχειρηματίας ανέφερε ότι οι δουλειές πάνε τόσο καλά μετά τη διαδικτυακή του επιτυχία, που εργάζεται ουσιαστικά ασταμάτητα, ετοιμάζοντας μια μερίδα περίπου κάθε τρία λεπτά και χειριζόμενος μερικές φορές πολλά γουόκ ταυτόχρονα για να ανταπεξέλθει στη ζήτηση.

