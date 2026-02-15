Πειραιάς: Άρμα του καρναβαλιού «σφήνωσε» σε γέφυρα στην παλιά Ποσειδώνος – Αποκλειστικές εικόνες

Σκηνές απείρου κάλλους εκτυλίχθηκαν πριν από λίγο στην παλιά Λεωφόρο Ποσειδώνος, όταν ένα από τα μεγάλα άρματα του καρναβαλιού «υπολόγισε» λάθος το ύψος της γέφυρας και εγκλωβίστηκε, προκαλώντας κυκλοφοριακό κομφούζιο στο ρεύμα προς Πειραιά.

Το καρναβάλι ξεκίνησε μετ' εμποδίων για τους υπεύθυνους που μετέφεραν τις κατασκευές προς το κέντρο του Πειραιά. Καθώς το φορτηγό που μετέφερε το άρμα κινούνταν στην παλιά Λεωφόρο Ποσειδώνος με κατεύθυνση προς το Μικρολίμανο, ο οδηγός βρέθηκε προ εκπλήξεως όταν το ύψος της κατασκευής αποδείχθηκε μεγαλύτερο από το επιτρεπτό όριο της γέφυρας.

Το αποτέλεσμα; Το άρμα να «σφηνώσει» γερά κάτω από το τσιμέντο, ακινητοποιώντας το όχημα και προκαλώντας αμηχανία στους περαστικούς.

Αποκλειστικές εικόνες του Gazzetta Plus: Κίνηση στη μία λωρίδα

Το Gazzetta Plus εξασφάλισε αποκλειστικές εικόνες από το σημείο του ατυχήματος. Στα πλάνα φαίνεται το εντυπωσιακό άρμα να έχει υποστεί μικροφθορές στο πάνω μέρος του, ενώ οι υπεύθυνοι προσπαθούν με προσεκτικές κινήσεις να το απεγκλωβίσουν χωρίς να προκαλέσουν περαιτέρω ζημιές στην κατασκευή ή τη γέφυρα. Οι οδηγοί που ακολουθούσαν έμειναν έκπληκτοι, βλέποντας έναν «καρναβαλικό γίγαντα» να τους κόβει τον δρόμο με τον πιο αναπάντεχο τρόπο.

Όπως είναι φυσικό, το περιστατικό προκάλεσε άμεση ανάσχεση της κυκλοφορίας. Η ουρά των αυτοκινήτων, στη μία λωρίδα, άρχισε να μεγαλώνει στο ρεύμα προς Μικρολίμανο και Πειραιά.

Παρά την ταλαιπωρία, πολλοί ήταν εκείνοι που δεν έχασαν την ευκαιρία να βγάλουν τα κινητά τους τηλέφωνα και να απαθανατίσουν το σουρεαλιστικό σκηνικό, με το άρμα να «αρνείται» να προχωρήσει προς την παρέλαση.

