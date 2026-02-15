Η αφρικανική σκόνη «πολιορκεί» ολόκληρη την Ελλάδα, με την ατμόσφαιρα να γίνεται αποπνικτική και τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για ακραία υπέρβαση των ορίων ασφαλείας σε πολλές περιοχές.

Ένα ιδιαίτερα έντονο επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης επηρεάζει από νωρίς σήμερα, Κυριακή (15/2), το σύνολο της χώρας, δημιουργώντας μια αποπνικτική κατάσταση. Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο καιρού της ΕΜΥ.

Οι θυελλώδεις άνεμοι και η σκόνη συνθέτουν το σκηνικό, με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια να εξηγεί πως η μεταφορά της έχει ήδη ξεκινήσει από τη δυτική Ελλάδα και απλώνεται σε όλη τη χώρα, μέχρι τα βόρεια, με το φαινόμενο να κορυφώνεται σήμερα στην κεντρική και νότια Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον κ. Τσατραφύλλια, η κατάσταση απαιτεί προσοχή: «Υπέρβαση ορίου της ερημικής σκόνης την Κυριακή. Η συγκέντρωση της Σαχαριανής σκόνης αναμένεται αύριο να ξεπεράσει τα 50 μγ/μ³ στις παρακάτω περιοχές: Πελοπόννησος , Κρήτη , ανατολική Στερεά ( και Αττική ), Νησιά Αιγαίου», αναφέρει χαρακτηριστικά. Η υπέρβαση αυτού του ορίου δεν είναι απλό αισθητικό ζήτημα, καθώς μπορεί να επηρεάσει σοβαρά την υγεία, ειδικά σε άτομα με άσθμα ή ΧΑΠ, ηλικιωμένους, παιδιά και άτομα με καρδιολογικά προβλήματα. Γι' αυτό ιδιαίτερα οι ευπαθείς ομάδες να ακολουθούν πιστά τις συστάσεις προστασίας.

Θερμοκρασίες Ιουνίου και άνεμοι 9 μποφόρ

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Meteo, η σημερινή ημέρα χαρακτηρίζεται από:

Υψηλές Θερμοκρασίες : Η άνοδος θα είναι αισθητή, με το θερμόμετρο στην Κρήτη και τα νησιά να φτάνει τοπικά τους 22-24°C.

: Η άνοδος θα είναι αισθητή, με το θερμόμετρο στην Κρήτη και τα νησιά να φτάνει τοπικά τους 22-24°C. Θυελλώδεις Ανέμους : Στο Αιγαίο και το Ιόνιο οι νοτιοανατολικοί άνεμοι θα αγγίξουν τα 7-8 μποφόρ, με ριπές που θα ξεπερνούν τα 90 χλμ/ώρα.

: Στο Αιγαίο και το Ιόνιο οι νοτιοανατολικοί άνεμοι θα αγγίξουν τα 7-8 μποφόρ, με ριπές που θα ξεπερνούν τα 90 χλμ/ώρα. Τοπικά Φαινόμενα : Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στα δυτικά και βόρεια, ενώ στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά καλός με παροδικές νεφώσεις και θερμοκρασία έως 21°C.

: Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στα δυτικά και βόρεια, ενώ στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά καλός με παροδικές νεφώσεις και θερμοκρασία έως 21°C. Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις και βροχές το πρωί με σταδιακή βελτίωση και το θερμόμετρο στους 18°C.

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ με ισχυρές καταιγίδες, ανέμους και αφρικανική σκόνη

Επικαιροποιήθηκε σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε το Σάββατο (14/2). Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις από την προηγούμενη επικαιροποίηση.

Πιο συγκεκριμένα:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται έως και το απόγευμα σήμερα Κυριακή 15-02-2026 σε περιοχές της δυτικής και της βόρειας χώρας. Πιο συγκεκριμένα: α. στην περιοχή Κέρκυρας - Παξών τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες β. στην Ήπειρο έως και το απόγευμα γ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη έως αργά το απόγευμα. Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν σήμερα Κυριακή στην ανατολική χώρα και κυρίως στο Αιγαίο (8 και στα ανατολικά του τμήματα 9 μποφόρ). Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν σημαντική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στη ανατολική Ελλάδα και κυρίως στις νότιες και κεντρικές περιοχές της (Πελοπόννησο, Κρήτη, ανατολική Στερεά - συμπεριλαμβανομένης της Αττικής - Κυκλάδες και Εύβοια).

