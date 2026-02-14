Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Οι 5 περιοχές που θα εκδηλωθούν ακραία φαινόμενα

Έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται τις επόμενες ώρες, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ.

Η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού το πρωί του Σαββάτου (14/2), προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και αφρικανική σκόνη.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα θα κάνουν την εμφάνισή τους από το βράδυ του Σαββάτου (14/2) έως και την Κυριακή (15/2).

Αναλυτικά το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού «ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από σήμερα το βράδυ και έως και την Κυριακή το απόγευμα σε περιοχές της δυτικής και της βόρειας χώρας.

Πιο συγκεκριμένα:

α. στην περιοχή Κέρκυρας – Παξών από το βράδυ σήμερα Σάββατο 14-02-2026 έως και το πρωί της Κυριακής 15-02-2026

β. στην Ήπειρο από τη νύχτα απόψε έως και τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής 15-02-2026

γ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αύριο Κυριακή (15-02-2026) από τις προμεσημβρινές ώρες έως αργά το απόγευμα.

2. Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν σήμερα το βράδυ στο Ιόνιο (7 με 8 μποφόρ) και αύριο Κυριακή στο Αιγαίο (8 και στα ανατολικά του τμήματα 9 μποφόρ).

3. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν σημαντική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στη ανατολική Ελλάδα και κυρίως στις νότιες και κεντρικές περιοχές της (Πελοπόννησο, Κρήτη, ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, Κυκλάδες και Εύβοια).

Μεταφορά αφρικανικής σκόνης

Ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς προειδοποιεί για ενισχυμένους νοτιάδες και μεταφορά αφρικανικής σκόνης την Κυριακή (15/2). Αναφέρει πως η αφρικανική σκόνη θα είναι έντονη σε νότια Ελλάδα και Αιγαίο ενώ αναμένονται και λασποβροχές.

Νοτιάδες και σκόνη την Κυριακή. Αύριο οι ενισχυμένοι νοτιάδες θα μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες αφρικανικής σκόνης προς τη χώρα μας, δημιουργώντας ένα σκηνικό με θολό ορίζοντα, «βαρύ» ουρανό και εντυπωσιακές αποχρώσεις στο ηλιοβασίλεμα. Η συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων αναμένεται αυξημένη, κυρίως στη Νότια Ελλάδα και το Αιγαίο, ενώ δεν αποκλείονται και λασποβροχές όπου εκδηλωθούν φαινόμενα.

Πρόκειται για ένα από τα πιο χαρακτηριστικά μετεωρολογικά επεισόδια του Φεβρουαρίου, που συνδέει άμεσα τη Μεσόγειο με την καρδιά της Σαχάρας

Ο καιρός μάς θυμίζει για ακόμη μία φορά πόσο «ζωντανή» είναι η ατμόσφαιρα πάνω από τη Μεσόγειο».

🎯ΝΟΤΙΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΚΟΝΗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ

✅Αύριο οι ενισχυμένοι νοτιάδες θα μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες αφρικανικής σκόνης προς τη χώρα μας, δημιουργώντας ένα σκηνικό με θολό ορίζοντα, «βαρύ» ουρανό και εντυπωσιακές αποχρώσεις στο ηλιοβασίλεμα.

✅Η συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων… pic.twitter.com/c7yC7kSYcj February 14, 2026

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ