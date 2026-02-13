Επικό ντελίβερι Τσικνοπέμπτης με... γερανό: Η Ελλάδα που πεινάει, η Ελλάδα που πρωτοπορεί (vid)

Ένα απίθανο ντελίβερι Τσικνοπέμπτης έγινε viral, με γερανό να κατεβάζει πανσετάκια από μπαλκόνι που έπαιζε «ψησιματική».

Τσικνοπέμπτη ήταν και πέρασε... Φάγαμε, ήπιαμε, κάναμε τα παρεάκια μας, ξυπνήσαμε την Παρασκευή με παραπονεμένο στομάχι, συνεχίζουμε τις ζωές μας.

Ωστόσο, κατά την περιήγησή μας στο ίντερνετ, πέσαμε πάνω σε ένα βίντεο το οποίο αποτελεί την αποθέωση της νεοελληνικής πατέντας και πρωτοποριακής σκέψης.

Σε αυτό, βλέπουμε μια παρέα που έχει βάλει τα πανσετάκια και τα υπόλοιπα διαμάντια της κρεατοφαγίας, να καρβουνιάζουν σε μια ψησταριά ενός μπαλκονιού. Κάτω από το μπαλκόνι, υπάρχει ένα κλαρκ που έχει σηκώσει τις πειναλέες του πιρούνες και ικετεύει για ένα μεζεδάκι.

Η παρέα, προφανώς δεν αρνείται τη βοήθεια στον πλησίον, καθότι ιερή η ημέρα της Τσικνοπέμπτης. Ένας από τους ψήστεςσκύβει ευλαβικά και τοποθετεί με προσοχή ένα ταψάκι πάνω στην πιρούνα. Κάπου εκεί, ακούμε τον χειριστή του κλαρκ να χαριτολογεί «αν δεν είναι καλό, θα το ξανανεβάσω», ωστόσο καλό είναι να μην αστειευόμαστε με τόσο σοβαρά ζητήματα, όπως οι ψησιματικές.

Θα συμφωνήσουμε, πάντως, όσο δεν πάει με ένα σχόλιο που αναρτήθηκε κάτω από το βίντεο: «Ιερός Ελληνικός ορθόδοξος κουβάς με σχοινί δεν υπήρχε να τα κατεβάσετε ; Είναι κρίμα να χάνονται τέτοιες αρχαιοελληνικές πατέντες».

