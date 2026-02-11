Eurovision 2026 – Sing for Greece: Το Χ αποθέωσε τον Akyla: «Πάρτο και Φέρτο στην Ελλάδα» (vid)

Εκρηκτική εμφάνιση στον Α' ημιτελικό του Sing for Greece, με ένταση, ρυθμό και δυναμική σκηνική παρουσία από τον Akyla και το Ferto. Υποκλίθηκε το X.

Με εκρηκτική ενέργεια και έντονο παλμό εμφανίστηκε ο Akylas στον Α' ημιτελικό του Sing for Greece για τη φετινή Eurovision, κερδίζοντας αμέσως την αντίδραση του στούντιο.

Ο καλλιτέχνης παρουσίασε το Ferto με δυναμισμό και σιγουριά, επιβεβαιώνοντας τη δυνατή πορεία που έχει καταγράψει το τραγούδι από την ημέρα που κυκλοφόρησε. Από νωρίς θεωρείται από πολλούς ως μία από τις πιο ισχυρές υποψηφιότητες για την ελληνική εκπροσώπηση στη Eurovision 2026.

Η σκηνική προσέγγιση βασίστηκε στον ρυθμό και στην κίνηση, με χορογραφικά στοιχεία και σκηνοθετική γραμμή που τόνισε το urban ύφος του κομματιού. Η ατμόσφαιρα στο πλατό φορτίστηκε γρήγορα, με το κοινό να συμμετέχει ενεργά. Στο κλείσιμο της εμφάνισης, το χειροκρότημα ήταν από τα πιο δυνατά της βραδιάς, δείχνοντας την άμεση ανταπόκριση του κοινού.

Τον αποθέωσαν στο X: «Πάρτο και φέρτο στην Ελλάδα φέτος»

Λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση του act, το όνομα του Akyla άρχισε να εμφανίζεται ψηλά στις διαδικτυακές τάσεις. Πολλοί χρήστες μίλησαν για πρόταση «ευρωπαϊκών προδιαγραφών», ενώ δεν έλειψαν τα σχόλια που τον χαρακτήρισαν ήδη φαβορί της βραδιάς.

Έλα ληξτε το κ στείλτε κατευθείαν τον Ακύλα.#singforgreece — Manos Gr (@Emanouilpopotas) February 11, 2026

To άκουσε το έμβρυο στη κοιλίτσα μου και δεν σταμάτησε να κουνιέται.

Φερτο μου,#akylas!



#SingForGreece February 11, 2026

