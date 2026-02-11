Ένα κτίριο 15 ορόφων στην Κίνα κατασκευάστηκε για να στεγάζει τα μέλη μίας μόνο οικογένειας.

Πάνω από τα σπίτια του χωριού Zhuyuan στην Κίνα, ξεχωρίζει ένα νέο κτίριο, το οποίο είναι το ψηλότερο της περιοχής. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο αυτού του οικοδομήματος, πέρα από το ύψος του (ξεπερνά σημαντικά τα υπόλοιπα κτίρια του χωριού) είναι οι ιδιοκτήτες του. Η ανέγερσή του δεν προοριζόταν για την εγκατάσταση νέων οικογενειών στο χωριό, αλλά για μία και μόνο οικογένεια.

Τέσσερις γενιές της οικογένειας Zhou είναι οι μοναδικοί ιδιοκτήτες του κτιρίου 15 ορόφων, ύψος που υπερβαίνει το συνηθισμένο όριο των έξι ορόφων που έχουν τα περισσότερα της περιοχής. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Mothership, τα διαμερίσματα έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενήσουν έως και 100 άτομα, ενώ κάθε όροφος χωρίζεται σε δύο διαμερίσματα. Προς το παρόν, η οικογένεια κατοικεί από τον 2ο έως τον 12ο όροφο.

Η κατασκευή ξεκίνησε πριν από δέκα χρόνια, ωστόσο το ενδιαφέρον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα μέσα ενημέρωσης είναι πρόσφατο. Με επιφάνεια 200 τετραγωνικών μέτρων, το κτίριο διαθέτει υπόγειο χώρο στάθμευσης, εμπορικό κατάστημα στο ισόγειο, ανελκυστήρες και συνολικά 22 διαμερίσματα που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες.

Συνδετικός κρίκος για όλη την οικογένεια

Ένα μέλος της οικογένειας, ηλικίας 70 ετών, εξηγεί γιατί οι τέσσερις γενιές αποφάσισαν να συγκατοικήσουν όλες μαζί στο ίδιο κτίριο, το οποίο έπρεπε πρώτα να κατασκευαστεί. «Αφού κάθε μέλος της οικογένειάς μας κατεδάφισε τα παλιά του σπίτια, αρχικά ήθελαν να χτίσουν νέα και ανεξάρτητα σπίτια», αναφέρει ο ηλικιωμένος.

«Ζητήσαμε από το δημαρχείο μερικές εκατοντάδες τετραγωνικά μέτρα γης για να χτίσουμε ένα κοινό κτίριο», προσθέτει το μέλος της οικογένειας. Σύμφωνα με την εξήγησή του, αρκετά μέλη της οικογένειας (κυρίως οι νεότεροι) εργάζονται σε άλλες πόλεις εκτός του Zhuyuan, επομένως το κτίριο τους επιτρέπει να επιστρέφουν στο σπίτι όποτε χρειάζεται και να επανενώνονται με την οικογένειά τους.

Εκείνες τις στιγμές, ο ήχος από τις βαλίτσες αντηχεί σε όλο το κτίριο. Ο ηλικιωμένος ομολογεί ότι κατά τη διάρκεια του εορτασμού του Σεληνιακού Νέου Έτους, γνωστού και ως Φεστιβάλ της Άνοιξης, οι διάδρομοι γεμίζουν με τη μυρωδιά του σπιτικού φαγητού που βγαίνει από κάθε διαμέρισμα των συγγενών. Μια απόδειξη ότι, παρόλο που ο καθένας ζει στο δικό του διαμέρισμα, το κτίριο λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος για ολόκληρη την οικογένεια.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ