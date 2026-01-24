Τι φάση με τον Akylas; Γιατί όλοι μιλούν για το «FERTO» πριν τη Eurovision

Πριν ακουστεί live, το «FERTO» έχει ήδη αποκτήσει momentum και έχει κάνει τη Eurovision ξανά θέμα.

Δεν εμφανίζεται συχνά ένα όνομα που μέσα σε λίγες ημέρες καταφέρνει να γίνει viral, να κυριαρχήσει στις συζητήσεις των Eurofans και να αλλάξει τον τόνο γύρω από την ελληνική συμμετοχή στη Eurovision. Ο Akylas το κατάφερε και το έκανε με τρόπο που δεν περνά απαρατήρητος.

Το «FERTO» δεν είναι απλώς ένα τραγούδι που ανακοινώθηκε για τον εθνικό τελικό. Είναι ένα κομμάτι που έγινε σύνθημα, έπιασε ρυθμό και κυριάρχησε στα social media, δημιουργώντας μια δυναμική που σπάνια βλέπουμε στα ελληνικά δεδομένα πριν καν τη live εμφάνιση.

Ποιος είναι ο Ακύλας

Ο Ακύλας Μυτιληναίος κατάγεται από τις Σέρρες και είναι απόφοιτος του Μουσικού Σχολείου Σερρών. Η μουσική υπήρχε από νωρίς στη ζωή του, αλλά δεν ήταν ο πρώτος επαγγελματικός δρόμος που ακολούθησε. Σπούδασε μαγειρική στη Θεσσαλονίκη και εργάστηκε για χρόνια σε κουζίνες, πριν πάρει την απόφαση να αφήσει τη δουλειά και να μετακομίσει στην Αθήνα για να κυνηγήσει τη μουσική.

Τα τελευταία 4–5 χρόνια χτίζει σταδιακά το κοινό του μέσα από διασκευές και original υλικό στο TikTok, ενώ έχει περάσει και από θεατρικά εργαστήρια, στοιχείο που φαίνεται καθαρά στον τρόπο που στήνει το performance του.

Από το «Ατελιέ» στο «FERTO»

Το 2024 ήρθε το «Ατελιέ», το τραγούδι που τον έβγαλε από την κατηγορία του «ανερχόμενου». Εκεί άρχισε να ξεχωρίζει η σκηνική του ταυτότητα και η έμφαση στην κίνηση και την αφήγηση.

Το «FERTO» γράφτηκε συνειδητά για τη Eurovision, αλλά όχι επιφανειακά. Είναι ανεβαστικό και χορευτικό, όμως μιλά για τον υπερκαταναλωτισμό, την απληστία και τη διαδρομή από την έλλειψη στην επιτυχία. Ένα κομμάτι που, όπως έχει πει, είναι αφιερωμένο στους γονείς του και σε όσους μεγάλωσαν με λιγότερα.

Οι αριθμοί και το momentum

Μέσα στις πρώτες ημέρες κυκλοφορίας, το «FERTO» ξεπέρασε το ένα εκατομμύριο προβολές στο YouTube και έγινε σύνθημα στα social. Το ενδιαφέρον αυτό αποτυπώνεται και στις στοιχηματικές, όπου η ελληνική συμμετοχή καταγράφει αισθητή άνοδο, χωρίς ακόμη να έχει παιχτεί το χαρτί του live.

Γιατί τόσος ντόρος για τον Ακύλα

Οι συγκρίσεις με καλλιτέχνες όπως ο Kaarija ή ο Baby Lasagna δεν γίνονται λόγω ομοιότητας, αλλά λόγω φιλοσοφίας. Ο Ακύλας δεν παίζει safe. Πατάει στο performance, στον χαρακτήρα και στο ρίσκο.

Το αν αυτό θα μεταφραστεί σε πρόκριση ή διάκριση, θα φανεί στη σκηνή. Το σίγουρο είναι ότι το «FERTO» έχει ήδη πετύχει κάτι σημαντικό: έκανε τη Γιουροβίζιον ξανά κουβέντα, πριν καν ακουστεί live.

