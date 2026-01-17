Eurovision 2026: Αυτά είναι τα 14 τραγούδια του Α’ ημιτελικού - Ακούστε τα ολόκληρα

Η παρουσίαση έγινε μέσα από εκπομπή της ΕΡΤ1 «EurovisionGR».

Το απόγευμα του Σαββάτου, μέσα από την εκπομπή «EurovisionGR» στην ΕΡΤ1, παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά ολοκληρωμένα τα 14 τραγούδια που συμμετέχουν στον Α’ ημιτελικό και διεκδικούν μια θέση στον εθνικό τελικό. Την Κυριακή θα ακολουθήσει η παρουσίαση των υπόλοιπων 14 τραγουδιών που διαγωνίζονται στον Β’ ημιτελικό.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώτος ημιτελικός για την ελληνική εκπροσώπηση θα διεξαχθεί την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου και ο δεύτερος την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου.

Ο μεγάλος τελικός, από τον οποίο θα προκύψει ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Eurovision της Βιέννης, έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου.



1.«The other side», Alexandra Sieti

2.«Drop It», THE Astrolabe

3.«Aphrodite», Desi G

4.«Ferto», Ακύλας

5.«Parea», Evangelia

6.«2nd Chance», Παναγιώτης Τσακαλάκος

7.«Slipping Away», Niya

8.«Χάνομαι», Marseaux

9.«Άλμα», Rosanna Mailan

10.«Europa», STEFI

11.«The Songwriter», Revery

12.«Chaos», Dinamiss

13.«YOU & I», STYLIANOS

14.«Χίλια Κομμάτια», Spheyiaa

