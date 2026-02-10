Τρομακτικό τροχαίο στο Μεξικό: Βγήκε ξαφνικά στον δρόμο και αυτοκίνητο την εκτόξευσε στον αέρα (vid)

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη στιγμή που 25χρονη γυναίκα παρασύρεται από αυτοκίνητο σε κεντρική λεωφόρο στο Μοντερέι του Μεξικού, αφού μπήκε τρέχοντας στο οδόστρωμα. (ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ)

Σοβαρό τροχαίο περιστατικό σημειώθηκε σε κεντρική λεωφόρο στο Μοντερέι του Μεξικού με θύμα μία 25χρονη και καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

Στο σοκαριστικό βίντεο που κυκλοφόρησε, φαίνεται η νεαρή να εισέρχεται αιφνιδίως στο οδόστρωμα και κατευθύνεται τρέχοντας προς τις λωρίδες ταχείας κυκλοφορίας. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, λευκό όχημα που κινείται με υψηλή ταχύτητα τη χτυπάει, εκτοξεύοντάς την αρκετά μέτρα μακριά.

🇲🇽 #Monterrey

Una joven fue embestida por un automóvil en la avenida Paseo de los Leones, en la zona Cumbres, luego de intentar cruzar la vía de manera interpestiva.

En videos difundidos en redes sociales se observa cómo la mujer corre de forma repentina para atravesar la… pic.twitter.com/MncYnUfADn — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) February 10, 2026

Σε κρίσιμη κατάσταση η υγεία της 25χρονης: Εξετάζεται το ενδεχόμενο ψυχολογικών προβλημάτων

Διερχόμενοι οδηγοί ειδοποίησαν άμεσα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις με διασώστες, οι οποίοι παρέλαβαν τη γυναίκα σε βαριά κατάσταση και τη μετέφεραν σε κοντινό νοσοκομείο.

Οι αρχές προχώρησαν στην προσωρινή προσαγωγή του οδηγού, ο οποίος παρέμεινε στο σημείο του συμβάντος, μετά το ατύχημα και δεν επιχείρησε να φύγει, συνεργαζόμενος άψογα με τους αστυνομικούς.

VIDEO BEFORE ACCIDENT: A 25-year-old woman threw herself in front of a moving vehicle on Av. Paseo de los Leones in Monterrey, Nuevo León.Apparently, moments earlier, while traveling with her parents, she began acting strangely, got out, and started running. Shocking… pic.twitter.com/Do2jIstOg8 February 10, 2026

Με βάση τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, το περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται ως ένα τυπικό τροχαίο ατύχημα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδέχεται να σχετίζεται με κρίση ψυχικής υγείας.

Η 25χρονη φέρεται να ταξίδευε με τους γονείς της πριν κατέβει απ' το όχημά τους και κινηθεί προς τον δρόμο. Όπως αναφέρεται, η οικογένεια είχε ήδη καλέσει τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης λίγο πριν απ' τη σύγκρουση.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ