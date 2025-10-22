Η στιγμή που άνδρας στις ΗΠΑ σκοτώνεται σε ζωντανή σύνδεση μετά από καταδίωξη: Η αντίδραση των παρουσιαστών του δελτίου ειδήσεων (vid)

Οι παρουσιαστές ειδήσεων στις ΗΠΑ έμειναν σοκαρισμένοι όταν ένας άνδρας σκοτώθηκε ζωντανά στον αέρα κατά τη διάρκεια καταδίωξης από την αστυνομία.

Ένας φερόμενος κλέφτης αυτοκινήτου στις ΗΠΑ, που προσπάθησε να διαφύγει από τους αστυνομικούς, οι οποίοι τον καταδίωκαν, χτυπήθηκε από αυτοκίνητο και ενώ η σκηνή μεταδιδόταν ζωντανά.

Οι παρουσιαστές του δελτίου ειδήσεων έμειναν σοκαρισμένοι όταν ο άνδρας που παρακολουθούσαν σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης καταδίωξης από την αστυνομία.

Η 30λεπτη καταδίωξη

Το βράδυ της Δευτέρας (20/10), το KCBS-TV παρακολούθησε πλάνα ελικοπτέρου από την αστυνομία του Λος Άντζελες, που εντόπιζε έναν φερόμενο κλέφτη αυτοκινήτου.

Η καταδίωξη που κράτησε περίπου 30 λεπτών και καταγράφηκε από το ελικόπτερο της αστυνομίας, δείχνει ένα λευκό βαν να τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα στην Εθνική Οδό και ενώ πίσω του διακρίνονται τα μπλε φώτα των περιπολικών.

Ωστόσο, η σκηνή κορυφώθηκε όταν ο φερόμενος ύποπτος φάνηκε να «πηδά» έξω από τη βαν την στιγμή που αυτό διέσχιζε την περιοχή του Mount Washington.

Το τρομακτικό ατύχημα σε ζωντανή σύνδεση

Καθώς βγήκε από το σταματημένο όχημα, φάνηκε να σκαρφαλώνει πάνω από το διαχωριστικό στη μέση της Εθνικής Οδού 110 και να μπαίνει στον αντίθετο δρόμο σε μια προσπάθεια να διαφύγει. Όμως, καθώς η κάμερα μεγέθυνε για να τον δείξει να τρέχει στην άλλη πλευρά, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα χτυπήθηκε θανάσιμα από αυτοκίνητο που κινούνταν στην αντίθετη λωρίδα.

Τόσο οι τηλεθεατές όσο και οι παρουσιαστές έγιναν μάρτυρες του φρικτού τροχαίου δυστυχήματος, με τον ρεπόρτερ Juan Fernandez να φωνάξει: «Ουάου, Θεέ μου! Όχι! Όχι!». Ο επιμελητής αποστολής Mike Rogers στη συνέχεια ζήτησε από τον χειριστή της κάμερας να απομακρύνει τη λήψη. «Μείνετε πλατιά, μείνετε πλατιά», είπε. «Χτυπήθηκε».

Καθώς η μετάδοση γύρισε στο στούντιο, ο Fernandez κράτησε το χέρι του στο πρόσωπο με το στόμα ανοιχτό, εμφανώς σοκαρισμένος. Στη συνέχεια, η συμπαρουσιάστριά του Suzie Suh εξήγησε: «Μόλις είδαμε το άτομο που καταδιώκονταν να βγαίνει από το αυτοκίνητό του και να παρασύρεται πραγματικά από άλλο αυτοκίνητο που έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα».

Σύμφωνα με το KTLA 5, η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ο ύποπτος χτυπήθηκε από τουλάχιστον δύο οχήματα και υπέκυψε επί τόπου. Ο άνδρας δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί επίσημα από τον ιατροδικαστή της κομητείας, αλλά οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει ότι ο ύποπτος ήταν άνδρας και περίπου 30 ετών, σύμφωνα με τη Daily Mail.

