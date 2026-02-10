«The Epic Battle»: Γιαγιάδες «μονομαχούν» στη μέση του δρόμου με σκούπα και σπρέι (vid)

Απίστευτο βίντεο με δύο ηλικιωμένες γυναίκες να τσακώνονται στον δρόμο, κρατώντας σκούπα και σπρέι, κάνει τον γύρο του διαδικτύου και προκαλεί άφθονο γέλιο.

Ένα επικό battle που δεν ξέραμε πως θέλαμε: Βίντεο δείχνει δύο ηλικιωμένες γυναίκες να λογομαχούν έντονα στη μέση του δρόμου και έχει γίνει viral μέσα σε λίγες ώρες, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και σχόλια στα social media.

Το στιγμιότυπο χαρακτηρίστηκε ως «επικός καβγάς», καθώς η μία γυναίκα εμφανίζεται να κρατά σκούπα και η άλλη σπρέι, σε μια σκηνή που θυμίζει περισσότερο κωμική ταινία παρά πραγματικό περιστατικό.

Η επίμαχη σκηνή που έγινε viral

Στο βίντεο καταγράφεται η αντιπαράθεση των δύο γυναικών σε δημόσιο χώρο, με την ένταση να ανεβαίνει γρήγορα. Οι κινήσεις και οι αντιδράσεις τους δείχνουν αποφασιστικότητα, ενώ το βίντεο έχει τραβηχτεί από μπαλκόνι διπλανής πολυκατοικίας.

Η εικόνα είναι τόσο απρόσμενη που πολλοί χρήστες δηλώνουν πως το παρακολούθησαν επανειλημμένα, καθώς δεν μπορούν να καταλάβουν αν είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης ή αν είναι όντως πραγματικό συμβάν.

Οι χρήστες ψηφίζουν «Ελλάδα» για την τοποθεσία του τσακωμού

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί πού γυρίστηκε το βίντεο ούτε αν οι πρωταγωνίστριες είναι Ελληνίδες. Αλλά, τα σχόλια έχουν πάρει... φωτιά. Οι συζητήσεις για την αναζήτηση της τοποθεσίας φαίνεται να καταλήγουν στη χώρα μας: «Μήπως είναι στην Κέρκυρα;», ρωτάει κάποιος και παίρνει την εξής απάντηση: «Σίγουρα είναι Ελληνίδες!».

Το νικητήριο σχόλιο, πάντως, είναι το εξής: «Η πέτρα νικάει το ψαλίδι, το χαρτί νικάει τη πέτρα, το ψαλίδι νικάει το χαρτί και... το σπρέι νικάει το σκουπόξυλο». Παρ' όλα αυτά, το απόσπασμα έχει διαδοθεί διεθνώς, με χρήστες να σχολιάζουν ότι πρόκειται για μία από τις πιο αλλόκοτες «κόντρες» που έχουν δει online.

