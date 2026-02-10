Ο Τζέφρι Επστάιν είναι ζωντανός; Φωτογραφία τον δείχνει να περπατάει στο Ισραήλ (vid)

Φωτογραφία που υποτίθεται πως έδειχνε τον Τζέφρι Επστάιν ζωντανό προκάλεσε νέα θεωρία συνωμοσίας, ωστόσο ψηφιακή ανάλυσή της απέδειξε κάτι το διαφορετικό.

Υποτιθέμενη φωτογραφία του Τζέφρι Επστάιν να κυκλοφορεί ζωντανός στο Ισραήλ αναζωπύρωσε θεωρίες συνομωσίας στα social media. Οι γνωστοί-άγνωστοι εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο την εικόνα, υποστηρίζοντας πως μπορεί ακόμα να ζει και να έχει, απλά, σκηνοθετήσει τον θάνατό του.

Ο Επστάιν είχε βρεθεί νεκρός στο κελί του στη Νέα Υόρκη, όπου κρατούνταν εν αναμονή της δίκης του για κατηγορίες σεξουαλικής διακίνησης ανηλίκων. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι αυτοκτόνησε, ωστόσο οι θεωρίες γύρω απ' τον θάνατό του δεν έχουν σταματήσει εδώ και χρόνια.

Τον Νοέμβριο του '25, οι ΗΠΑ υπέγραψαν νόμο και έφεραν στο φως εκατομμύρια emails, έγγραφα και εικόνες. Από τότε, ο απόλυτος χαμός. Η πιο πρόσφατη... δόση περιλάμβανε περισσότερα από 3 εκατομμύρια αρχεία, τα οποία είναι διαθέσιμα και στην ιστοσελίδα του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης.

Η φωτογραφία που δεν άνηκε στα αρχεία και η ανάλυση που έφερε στο φως την αλήθεια

Η εν λόγω φωτογραφία, που προκάλεσε το τελευταίο κύμα αντιδράσεων, δεν προερχόταν απ' τα επίσημα αρχεία. Έδειχνε άνδρα που έμοιαζε στον Επστάιν, να περπατάει στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με την ανάλυση εργαλείων AI της Google, η αρχική εικόνα περιείχε υδατογράφημα SynthID, που σημαίνει ότι το μεγαλύτερο μέρος της έχει επεξεργαστεί ή δημιουργηθεί με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Επιπλέον, στο κάτω δεξί μέρος της αυθεντικής εικόνας υπήρχε και το διακριτικό υδατογράφημα Gemini, το οποίο είχε αφαιρεθεί απ' την περικομμένη εκδοχή που κυκλοφόρησε ευρέως στο διαδίκτυο.

Η θεωρία της αντικατάστασης

Παρά τη διάψευση, η θεωρία πως ο Επστάν ζει ακόμη βρήκε απήχηση και σε δημόσια πρόσωπα. Η Lady Victoria Hervey, πρώην σύντροφος του πρίγκιπα Άντριου, δήλωσε πρόσφατα ότι πιστεύει πως μπορεί να βρίσκεται στο Ισραήλ.

Η Hervey, η οποία αναφέρεται και 23 φορές μες στα αρχεία, δήλωσε στο LBC ότι θεωρεί «προσβολή» για τους πλούσιους να μην αναφέρονται στα έγγραφα, ενώ έφτασε στο σημείο να πει: «Δεν νομίζω πως ο Τζέφρι Επστάιν είναι νεκρός».

Σύμφωνα με μια ακραία θεωρία που ξεκίνησε από το φόρουμ 4Chan, ο Επστάιν δήθεν «αντικαταστάθηκε» στο κελί του και φυγαδεύτηκε με όχημα μεταγωγών, σκηνοθετώντας τον θάνατό του για να ζήσει ελεύθερος.

Ωστόσο, παρά τις έντονες θεωρίες και αμφισβητήσεις, οι αρχές έχουν επανειλημμένα επιβεβαιώσει ότι ο Τζέφρι Επστάιν πέθανε στο κελί του τον Αύγουστο του 2019.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ