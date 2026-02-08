Email στα αρχεία Έπσταϊν περιλαμβάνει ισχυρισμό του αδελφού του για εμπλοκή του Τραμπ

Σοβαρός ισχυρισμός του αδελφού του Τζέφρι Έπσταϊν -σε email προς το FBI- κατά του Ντόναλντ Τραμπ. Νέα δημοσιοποίηση αρχείων του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Έγγραφο που περιλαμβάνεται σε πρόσφατη δημοσιοποίηση αρχείων που σχετίζονται με την υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν, φέρνει στο φως ισχυρισμούς του αδελφού του εκλιπόντος, ο οποίος φέρεται να συνέδεσε τον θάνατό του με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τζέφρι Έπσταϊν, καταδικασμένος για σεξουαλικά αδικήματα και αντιμέτωπος με νέες κατηγορίες για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων, βρέθηκε νεκρός στο κελί του στο Μητροπολιτικό Σωφρονιστικό Κέντρο της Νέας Υόρκης στις 10 Αυγούστου 2019. Οι αρχές είχαν ανακοινώσει τότε ότι επρόκειτο για αυτοκτονία, ωστόσο ο θάνατός του αποτέλεσε έκτοτε αντικείμενο έντονης δημόσιας συζήτησης και εικασιών.

Το email στο FBI

Σύμφωνα με τα έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ο Μαρκ Έπσταϊν φέρεται να απέστειλε στις 22 Φεβρουαρίου 2023 ηλεκτρονική αναφορά στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Απειλών (NTOC) του FBI. Στο email αυτό, υποστήριζε ότι ο αδελφός του δεν αυτοκτόνησε, αλλά δολοφονήθηκε, εκφράζοντας την προσωπική του πεποίθηση ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε εγκρίνει την πράξη.

Όπως προκύπτει από τα αρχεία, το email περιλάμβανε τα στοιχεία επικοινωνίας του αποστολέα, ενώ η διεύθυνση IP έχει αφαιρεθεί από τα δημοσιευμένα έγγραφα. Ο Μαρκ Έπσταϊν δήλωσε στην εφημερίδα The Independent ότι, σύμφωνα με όσα γνώριζε, δεν υπήρξε καμία περαιτέρω επικοινωνία από τις ομοσπονδιακές αρχές σχετικά με τον συγκεκριμένο ισχυρισμό.

Τι λέει ο Λευκός Οίκος

Απαντώντας σε ερωτήματα για το περιεχόμενο των εγγράφων, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου παρέπεμψε σε ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στην οποία επισημαίνεται ότι το υλικό που δημοσιοποιήθηκε περιλαμβάνει κάθε πληροφορία που είχε αποσταλεί στο FBI, χωρίς να σημαίνει ότι οι ισχυρισμοί έχουν ελεγχθεί ή επιβεβαιωθεί. Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται ότι ορισμένα έγγραφα περιέχουν αναληθείς ή αβάσιμους ισχυρισμούς, οι οποίοι δεν υποστηρίζονται από αποδεικτικά στοιχεία.

Ο Μαρκ Έπσταϊν έχει επανειλημμένα εκφράσει δημόσια τη θέση του ότι ο αδελφός του δολοφονήθηκε. Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο NewsNation υποστήριξε ότι αναμένει τη δημοσιοποίηση πρόσθετων ιατροδικαστικών στοιχείων, τα οποία -κατά την άποψή του- θα ενισχύσουν αυτή την εκδοχή. Παρόμοιες δηλώσεις είχε κάνει και σε συνέντευξή του στο BBC, όπου ανέφερε ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν διέθετε επιβαρυντικές πληροφορίες για ισχυρά πολιτικά πρόσωπα.

Υπενθυμίζεται ότι στο παρελθόν έχουν δημοσιευθεί αναφορές για κοινωνικές επαφές μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζέφρι Έπσταϊν στις αρχές της δεκαετίας του 2000, τις οποίες ο πρώην πρόεδρος έχει δηλώσει ότι διέκοψε πολλά χρόνια πριν από τη σύλληψη και την καταδίκη του Έπσταϊν. Μέχρι σήμερα, δεν έχει προκύψει κανένα αποδεικτικό στοιχείο που να συνδέει τον Ντόναλντ Τραμπ με τα εγκλήματα του Έπσταϊν ή με τον θάνατό του.

