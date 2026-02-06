Τεράστια γκάφα Βελόπουλου: Παρουσίασε φωτογραφία της Lady Gaga ως «υλικό» του φακέλου Επστάιν (vid)

Μια εικόνα από τηλεοπτική σειρά βαφτίστηκε «απόδειξη», ένα παλιό post έγινε «αρχείο» και το αποτέλεσμα ήταν μια γκάφα που άνοιξε ξανά τη συζήτηση για την παραπληροφόρηση.

Μια από τις μεγαλύτερες πολιτικές γκάφας των τελευταίων μηνών εκτυλίχθηκε ζωντανά στην τηλεόραση του ΟΡΕΝ, όταν ο Κυριάκος Βελόπουλος επιχείρησε να μιλήσει για το σκάνδαλο Επστάιν και όσα, όπως υποστήριξε, «αποσιωπώνται» από τα μέσα ενημέρωσης. Αυτό που ακολούθησε, όμως, δεν ήταν αποκάλυψη αλλά πλήρης σύγχυση.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης παρουσίασε φωτογραφία της Lady Gaga από τη σειρά American Horror Story, εμφανίζοντάς τη ως δήθεν υλικό από τον περιβόητο φάκελο Επστάιν. Μιλώντας με δραματικό ύφος, σχολίασε τη σκηνή λέγοντας: «Δείτε εδώ, τη βλέπετε αυτή την κυρία. Δείτε τα παιδιά δεξιά και αριστερά τι πίνουν; Κόκκινο χρώμα». Η εικόνα, ωστόσο, δεν είχε καμία απολύτως σχέση με όσα υπονοήθηκαν.

Μια παλιά εικόνα, ένα νέο αφήγημα

Η συγκεκριμένη φωτογραφία είχε δημοσιευτεί από τη Lady Gaga το 2015, στο πλαίσιο της προώθησης του πέμπτου κύκλου της σειράς American Horror Story. Πρόκειται για καθαρά καλλιτεχνικό υλικό, ενταγμένο στο γνωστό, σκοτεινό και προκλητικό ύφος της σειράς, που προβλήθηκε πριν από περίπου 11 χρόνια.

Παρά το γεγονός ότι η εικόνα ήταν δημόσια διαθέσιμη εδώ και μια δεκαετία, παρουσιάστηκε εκ νέου ως «εύρημα» από τα αρχεία Επστάιν, χωρίς καμία διευκρίνιση για την πραγματική της προέλευση.

Η αντίδραση στα κοινωνικά δίκτυα ήταν άμεση. Χρήστες έκαναν λόγο για παραπληροφόρηση, ενώ αρκετοί χαρακτήρισαν το περιστατικό «κρεσέντο γκάφας» και απόδειξη του πώς παλιά, αποσπασματικά υλικά μπορούν να αποκτήσουν νέο, αυθαίρετο νόημα όταν εντάσσονται σε ένα αφήγημα «αποκαλύψεων».

Στην άστοχη τοποθέτηση του Κυριάκου Βελόπουλου για την Lady Gaga αναφέρθηκε και η Αφροδίτη Λατινοπούλου, η οποία χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Βελόπουλου «μπούρδες» και μίλησε για έναν «επιεικώς επικίνδυνο» δημόσιο λόγο.

Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Βελόπουλος δεν προχώρησε σε σαφή διόρθωση. Σε μεταγενέστερη ανάρτησή του, επιχείρησε να αλλάξει θεματική, μιλώντας γενικά για παιδοβιαστές και αναφερόμενος σε άλλη υπόθεση, χωρίς να εξηγήσει πώς μια τηλεοπτική σκηνή μετατράπηκε σε «αποδεικτικό στοιχείο».

Επειδή ενοχλήθηκαν οι… παιδοβιαστές… Η απάντησή μας στη ΝΔ και στην στρατιά των έμμισθων troll της, που επιχειρούν να κρύψουν τον παιδοβιαστή εγκληματία Επστάιν (όπως έκαναν και με τον Μίχο), είναι η εξής: Ο αγώνας μας προκειμένου να βγει η αλήθεια για τους παιδοβιαστές, τους… pic.twitter.com/8lWyUH7mM8 February 5, 2026

Η υπόθεση αυτή δείχνει με ωμό τρόπο πώς μια εικόνα, αποκομμένη από το πλαίσιό της, μπορεί να εργαλειοποιηθεί και να παρουσιαστεί ως «απόδειξη» για κάτι εντελώς διαφορετικό. Και κάπου εδώ, η γκάφα παύει να είναι απλώς αστεία.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ