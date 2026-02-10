Πώς να καταλάβετε αν έχετε AQ: Η νέα δεξιότητα που θεωρείται απαραίτητη για επαγγελματική επιτυχία

Το AQ, ο δείκτης προσαρμοστικότητας, θεωρείται πλέον καθοριστικός για την επαγγελματική εξέλιξη. Πώς αναγνωρίζεται και γιατί οι εταιρείες τον βάζουν πάνω από το IQ.

Για δεκαετίες, το υψηλό IQ και η συναισθηματική νοημοσύνη θεωρούνταν τα βασικά «εισιτήρια» για μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία. Σήμερα, όμως, σε ένα εργασιακό περιβάλλον που αλλάζει με ταχύτητες ρεκόρ, αυτά δεν αρκούν. Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις στρέφουν το ενδιαφέρον τους σε μια διαφορετική ικανότητα: το AQ, δηλαδή τον δείκτη προσαρμοστικότητας.

Το AQ περιγράφει την ικανότητα ενός ατόμου να διαχειρίζεται την αλλαγή, την αβεβαιότητα και το απρόβλεπτο. Δεν αφορά μόνο την απόκτηση νέων γνώσεων, αλλά κυρίως το πώς κάποιος αντιδρά όταν οι συνθήκες μεταβάλλονται, οι κανόνες αλλάζουν και οι βεβαιότητες καταρρέουν. Για αρκετούς ειδικούς, πρόκειται για μια δεξιότητα, απαραίτητη όχι μόνο στην εργασία, αλλά και στην καθημερινότητα.

Η Natalie Fratto, στέλεχος της Goldman Sachs στη Νέα Υόρκη, έχει επισημάνει ότι το IQ αποτελεί απλώς τη βάση για να εισέλθει κανείς στην αγορά εργασίας. «Το AQ είναι αυτό που καθορίζει ποιοι θα προχωρήσουν και ποιοι θα μείνουν πίσω με την πάροδο του χρόνου», έχει αναφέρει σε δημόσιες παρεμβάσεις της. Όπως εξηγεί, δεν αρκεί να κατανοείς τις πληροφορίες, χρειάζεται να μπορείς να επιλύεις προβλήματα, να διαχειρίζεσαι κρίσεις και να προσαρμόζεσαι συνειδητά σε νέες συνθήκες.

Τα άτομα με υψηλό AQ διακρίνονται συνήθως από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά: ευελιξία στη σκέψη, περιέργεια, ψυχραιμία μπροστά στο άγνωστο, ανθεκτικότητα στις αποτυχίες και ικανότητα να μετατρέπουν τα εμπόδια σε ευκαιρίες. Δεν φοβούνται την αλλαγή, αλλά τη βλέπουν ως μέρος της εξέλιξης.

Από ακαδημαϊκής πλευράς, η Amy Edmondson, καθηγήτρια ηγεσίας και management στο Harvard Business School, υποστηρίζει ότι το AQ αποκτά μεγαλύτερη σημασία από το IQ, ακριβώς επειδή το εργασιακό τοπίο μεταβάλλεται ταχύτερα από ποτέ. Τεχνολογικές εξελίξεις, αυτοματοποίηση και νέες μορφές εργασίας απαιτούν εργαζόμενους που μπορούν να προσαρμοστούν άμεσα.

Η τάση αυτή αντικατοπτρίζεται και στις επιλογές των ίδιων των εταιρειών. Σε παγκόσμια έρευνα της IBM, στην οποία συμμετείχαν περισσότερα από 5.600 ανώτατα στελέχη, οι δεξιότητες που θεωρήθηκαν ως οι πιο κρίσιμες για το σύγχρονο εργατικό δυναμικό, είναι η προσαρμοστικότητα και η ευελιξία.

Παρά τη σημασία του, το AQ έχει και ένα μειονέκτημα: δεν μετριέται εύκολα. Όπως σημειώνει ο Will Gosling από τη βρετανική συμβουλευτική εταιρεία Deloitte, δεν υπάρχει κάποιο τυποποιημένο τεστ, αντίστοιχο με αυτό του IQ. Η αξιολόγησή του γίνεται κυρίως μέσα από τη συμπεριφορά, τις αποφάσεις και τον τρόπο με τον οποίο κάποιος αντιδρά σε δύσκολες ή απρόβλεπτες καταστάσεις.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ