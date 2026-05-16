Αποκάλυψη Κωνσταντάρα για το Survivor: Οι όροι στα συμβόλαια για θανάσιμο τραυματισμό (vid)

Ο πρώην παίκτης του Survivor και νυν παρουσιαστής εκπομπής στην τηλεόραση, Λάμπρος Κωνσταντάρας, αποκάλυψε τι προβλέπεται σε περίπτωση ατυχήματος στο συμβόλαιο που υπογράφουν.

Με αφορμή τον πρόσφατο σοβαρό τραυματισμό που υπέστη ο Σταύρος Φλώρος στο Survivor, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και η Ιωάννα Μαλέσκου ξεκίνησαν την τηλεοπτική τους εκπομπή σχολιάζοντας τις ραγδαίες εξελίξεις γύρω από το μέλλον του ριάλιτι επιβίωσης.

Οι «κρυφοί» όροι και η προσωπική ευθύνη των παικτών

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, έχοντας συμμετάσχει στο παρελθόν στο συγκεκριμένο τηλεοπτικό πρόγραμμα, προχώρησε σε σημαντικές αποκαλύψεις σχετικά με το περιεχόμενο των συμβολαίων που καλούνται να υπογράψουν όλοι οι παίκτες πριν ταξιδέψουν για τον Άγιο Δομίνικο.

Όπως εξήγησε, η υπογραφή αυτών των εγγράφων αποτελεί το πιο τρομακτικό κομμάτι της διαδικασίας για τους συμμετέχοντες. Παρόλο που οι δεσμεύσεις εμπιστευτικότητας δεν επιτρέπουν την πλήρη αποκάλυψη των λεπτομερειών, ο ίδιος επιβεβαίωσε την ύπαρξη ενός πολύ συγκεκριμένου και αυστηρού όρου που απαλλάσσει πλήρως την εταιρεία παραγωγής από κάθε νομική ευθύνη.

Τι προβλέπεται σε περίπτωση ατυχήματος

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του δημοσιογράφου, ο σχετικός όρος ξεκαθαρίζει ότι η ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο τον παίκτη. Αυτό ισχύει για κάθε μορφής βλάβη, από έναν απλό ή σοβαρό τραυματισμό μέχρι και την περίπτωση θανάσιμου τραυματισμού κατά τη διάρκεια των αγωνισμάτων ή της διαμονής στο παιχνίδι.

«Ευτυχώς ή δυστυχώς παίρνουμε όλοι την ευθύνη και το υπογράφουμε. Για μένα προσωπικά να πω και απ’ ότι το συζητούσα με τους άλλους παίκτες εκείνης της χρονιάς, ήταν το μόνο που λίγο σε φοβίζει. Γιατί βάζεις την υπογράφη σου σε ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο που ακόμα και τώρα δεν επιτρέπεται να πούμε τι είναι.

Αλλά σίγουρα αυτός ο όρος λέει ότι εμείς φέρουμε οποιαδήποτε ευθύνη για τραυματισμό, σοβαρό τραυματισμό, θανάσιμο τραυματισμό… Ό,τι κι αν συμβεί, εμείς φέρουμε την ευθύνη και όχι η εταιρεία παραγωγής. Που σημαίνει ότι όλοι όσοι μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, αναλαμβάνουν την ευθύνη».

