Τζέφρι Έπσταϊν: Οι θεωρίες που τον συνδέουν με κατασκοπεία για τη Μοσάντ και την KGB

Νέα στοιχεία και παλιά ερωτήματα αναζωπυρώνουν τις υποψίες γύρω από τον ρόλο του Τζέφρι Έπσταϊν και τις πιθανές διασυνδέσεις του με διεθνείς μηχανισμούς εξουσίας.

Οι εικασίες γύρω από το πραγματικό εύρος των δραστηριοτήτων του Jeffrey Epstein δεν έχουν κοπάσει από τον θάνατό του το 2019. Το τελευταίο διάστημα, θεωρίες που τον θέλουν να είχε ρόλο πέρα από εκείνον του οικονομικού παράγοντα και καταδικασμένου σεξουαλικού παραβάτη επανέρχονται με ένταση στο δημόσιο διάλογο.

Σύμφωνα με αυτές τις εκδοχές, ο Έπσταϊν φέρεται να συγκέντρωνε συμβιβαστικό υλικό για ισχυρά πρόσωπα της πολιτικής και οικονομικής ελίτ, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για εκβιασμό. Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν αυτή η δραστηριότητα εξυπηρετούσε αποκλειστικά προσωπικά του συμφέροντα ή αν εντασσόταν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας με υπηρεσίες πληροφοριών.

Υποψίες για διεθνές δίκτυο επιρροής

Μέρος των θεωριών συνδέει τον Έπσταϊν τόσο με την ισραηλινή Mossad όσο και με τη ρωσική KGB, υποστηρίζοντας ότι λειτουργούσε ως ενδιάμεσος σε μια κλασική πρακτική κατασκοπείας: τη λεγόμενη «παγίδα μελιού», όπου προσωπικές σχέσεις χρησιμοποιούνται για την απόσπαση πληροφοριών ή την άσκηση πίεσης.

Οι υποστηρικτές αυτών των σεναρίων επικαλούνται μεγάλο όγκο εγγράφων και αναφορών, μέσα στις οποίες εμφανίζονται συχνές μνείες σε πρόσωπα και κύκλους εξουσίας της Ρωσίας. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει παρουσιαστεί κανένα αποδεικτικό στοιχείο που να συνδέει επίσημα κρατικές υπηρεσίες πληροφοριών με τις παράνομες δραστηριότητες του Έπσταϊν.

Πρώην στελέχη ασφαλείας έχουν κατά καιρούς ισχυριστεί ότι ο ρόλος του ήταν να διευκολύνει συναντήσεις και επαφές μεταξύ ισχυρών ανδρών και νεαρών γυναικών, δημιουργώντας έτσι ένα πλέγμα εξαρτήσεων. Αυτοί οι ισχυρισμοί, αν και βαρυσήμαντοι, παραμένουν στο επίπεδο μαρτυριών και εκτιμήσεων, χωρίς να έχουν επιβεβαιωθεί δικαστικά.

Ο θάνατός του στη φυλακή, που αποδόθηκε επίσημα σε αυτοκτονία αλλά συνέβη υπό συνθήκες που κρίθηκαν ανεπαρκώς ασφαλείς, έχει ενισχύσει τη δυσπιστία και τις θεωρίες συνωμοσίας. Κάθε νέα αποκάλυψη ή διαρροή επαναφέρει το ερώτημα για το πόσα γνώριζε και για ποιους.

Παρά τη συνεχιζόμενη συζήτηση, οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει καμία από τις κατηγορίες περί κατασκοπείας. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι μεγάλο μέρος των ισχυρισμών βασίζεται σε υποθέσεις και όχι σε αποδεικτικά δεδομένα. Ωστόσο, η υπόθεση Έπσταϊν παραμένει ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια των τελευταίων δεκαετιών, ακριβώς επειδή τα ερωτήματα εξακολουθούν να υπερτερούν των απαντήσεων.

