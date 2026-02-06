Την υποψηφιότητά του στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου στην Κύπρο ανακοίνωση ο ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου, με τηλεοπτική εμφάνιση που προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Ο Φειδίας Παναγιώτου γνωστοποίηση και επίσημα πως θα είναι υποψήφιος στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές της Κύπρου, σε εκπομπή του καναλιού Sigma, όπου εμφανίστηκε φορώντας στρατιωτικό κράνος και δηλώνοντας πως «είμαστε σε πόλεμο με το σύστημα».

Η επιλογή της συγκεκριμένης εικόνας δεν ήταν τυχαία, αλλά έκρυβε από πίσω της έναν συμβολισμό. Ο ίδιος επιχείρησε να πλαισιώσει την κάθοδό του στην εθνική πολιτική σκηνή ως σύγκρουση με ένα γενικότερο «σύστημα», προβάλλοντας την εικόνα πολιτικού που δέχεται επιθέσεις και χρειάζεται προστασία.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις του σχετικά με το γραφείο-έπαυλη που έχει στη Λεμεσό. Σε βίντεο που δημοσίευσε, υποστήριξε πως η προβολή συμβολαίων παραβιάζει προσωπικά δεδομένα, ενώ αναφέρθηκε και στον κίνδυνο δημοσιοποίησης της διεύθυνσης. Παράλληλα, δήλωσε ότι λαμβάνει δεκάδες απειλητικά μηνύματα για τη ζωή του, συνδέοντας την υπόθεση με την πολιτική και δημόσια στοχοποίησή του.

Το όνομα του κόμματος και τα νομικά ζητήματα: «Πρέπει να με ψηφίσετε για να είμαι υποψήφιος»

Παρότι ανακοίνωσε την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος, τόνισε πως δεν θέλει να εμφανιστεί ως επικεφαλής που απλώς ορίζει λίστα υποψηφίων: «Η τελική επιλογή θα προκύψει μέσω εσωτερικής διαδικασίας».

Το όνομα του κόμματος είναι «Άμεση Δημοκρατία Κύπρου» και οι εσωτερικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν από τις 5 έως τις 7 Μαρτίου μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του κινήματος, με 194 υποψηφιότητες να έχουν ήδη κατατεθεί.

Η κομματική του πρωτοβουλία συνάντησε και διαδικαστικά εμπόδια. Η αρχική ονομασία του κόμματος, «Άμεση Δημοκρατία» δεν έγινε αποδεκτή, καθώς θεωρήθηκε ότι περιγράφει πολίτευμα και όχι συγκεκριμένο πολιτικό σχηματισμό.

Κατατέθηκε ή νέα αίτηση με το όνομα «Άμεση Δημοκρατία Κύπρου», η οποία έλαβε προσωρινή έγκριση. Παραμένει ωστόσο εκκρεμότητα ως προς τον επίσημο τίτλο ηγεσίας, καθώς ο χαρακτηρισμός «συντονιστής» δεν προβλέπεται απ' τη σχετική νομοθεσία για την εγγραφή κόμματος, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιείται προσωρινά ο τίτλος του προέδρου.

Οι ημερομηνίες των βουλευτικών εκλογών στην Κύπρο

Οι βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο έχουν προγραμματιστεί για τις 24 Μαΐου 2026. Η κατάθεση υποψηφιοτήτων ορίζεται για τις 6 Μαΐου, ενώ η Βουλή προβλέπεται να διαλυθεί στις 23 Απριλίου, με το σχετικό διάταγμα να δημοσιεύεται την επόμενη ημέρα.

Υπάρχει επίσης το ζήτημα του ασυμβίβαστου: η ιδιότητα του ευρωβουλευτή δεν μπορεί να συνυπάρχει με εκείνη του μέλους εθνικού κοινοβουλίου. Σε περίπτωση εκλογής του στη Βουλή των Αντιπροσώπων, θα πρέπει να παραιτηθεί από την έδρα του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επειδή έχει εκλεγεί ως ανεξάρτητος, ενδεχόμενη αποχώρησή του θα απαιτούσε συμπληρωματική εκλογή ευρωβουλευτή στην Κύπρο, με εκτιμώμενο κόστος περίπου 6 εκατ. ευρώ.

