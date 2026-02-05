Κινέζος blogger εξήγαγε χρυσό αξίας 17.000 δολαρίων από παλιές κάρτες SIM (vid)

Κινέζος blogger μοιράστηκε βίντεο όπου εξάγει χρυσό από παλιές SIM κινητών τηλεφώνων και ο κόσμος τρελάθηκε στα social media, θέλοντας να το ακολουθήσει κι αυτός.

Blogger από την επαρχία Γκουανγκντόνγκ στην Κίνα υποστήριξε ότι κατάφερε να εξαγάγει 191,73 γραμμάρια χρυσού από παλιά τσιπ καρτών SIM και άλλα ηλεκτρονικά υπολείμματα, με εκτιμώμενη αξία άνω των 120.000 γιουάν (περίπου 17.000 δολάρια).

Όπως ανέφερε, χρησιμοποίησε πολύπλοκες τεχνικές επεξεργασίας, όπως διάλυση με ισχυρά οξέα και ηλεκτρολυτική αναγωγή. Στο βίντεο που δημοσίευσε παρουσίασε βήμα-βήμα τη διαδικασία, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον στα social media.

Η ανάρτηση έγινε γρήγορα viral, με πολλούς χρήστες να εκφράζουν έκπληξη και ενθουσιασμό. Κάποιοι σχολίασαν ότι «δέκα χρόνια δουλειάς δεν αποδίδουν όσο ένας χρόνος συλλογής σκραπ», ενώ άλλοι ζήτησαν να μαθητεύσουν δίπλα του για να μάθουν την τεχνική ανάκτησης πολύτιμων μετάλλων από τσιπ. Δεν έλειψαν και όσοι δήλωσαν ότι δεν είχαν ακούσει ποτέ πως οι κάρτες SIM μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παραγωγή χρυσού.

Τι λένε οι ειδικοί: «Πολύ μικρή η πραγματική περιεκτικότητα σε χρυσό»

Μετά τον θόρυβο που προκλήθηκε, ειδικοί στον τομέα της ανακύκλωσης ηλεκτρονικών εξαρτημάτων ξεκαθάρισαν ότι η ποσότητα χρυσού σε κάθε κάρτα SIM είναι εξαιρετικά μικρή.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, κάθε SIM περιέχει περίπου 0,47 milligrams χρυσού και όχι 0,02 γραμμάρια όπως υπονοήθηκε στο βίντεο. Με βάση αυτά τα νούμερα, θα χρειάζονταν περίπου 400.000 κάρτες SIM για την εξαγωγή περίπου 191 γραμμαρίων χρυσού.

Η διευκρίνιση του blogger για τις SIM και οι κίνδυνοι της διαδικασίας

Μετά τις αντιδράσεις, ο δημιουργός του βίντεο διευκρίνισε ότι δεν χρησιμοποίησε μόνο απλές κάρτες SIM, αλλά μείγμα από επιχρυσωμένα τσιπ και ηλεκτρονικά απόβλητα του κλάδου τηλεπικοινωνιών.

Όπως τόνισε, πρόκειται για καθιερωμένη βιομηχανική διαδικασία ανακύκλωσης πολύτιμων μετάλλων και όχι για εύκολο τρόπο πλουτισμού από πεταμένες κάρτες.

Οι ειδικοί, πάντως, προειδοποιούν ότι η ανάκτηση χρυσού με τέτοιες μεθόδους απαιτεί ιδιαίτερα διαβρωτικά χημικά και ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον, αν δεν γίνεται σε ελεγχόμενες συνθήκες.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ