YouTuber έβαλε νερό αποχέτευσης σε βάζο: Τι ζωντανοί οργανισμοί εμφανίστηκαν μέσα σε λίγες εβδομάδες (vid)

Δημιουργός περιεχομένου έβαλε νερό αποχέτευσης, άμμο και φυτά σε κλειστό βάζο και κατέγραψε τη μεταμόρφωση σε μικροσκοπικό οικοσύστημα, σε ένα εντυπωσιακό βίντεο.

Ακούς νερά αποχέτευσης και αηδιάζεις! Οι περισσότεροι, βασικά, αυτό κάνουν. Όμως, για τους λάτρεις των μικρο-οικοσυστημάτων αποτελούν υλικό πειραματισμού και πολύ δυνατό μάλιστα.

Ο YouTuber, HabitatForge, ειδικεύεται στη δημιουργία τέτοιων κλειστών μίνι οικοσυστημάτων. Σε ένα απ' τα πρόσφατα πειράματά του, συνέλεξε νερό από αστικό αγωγό, το οποίο τοποθέτησε σε ένα βάζο μαζί με άμμο και φυτά, θέλοντας έτσι να δει τι μορφή ζωής θα αναπτυχθεί εν καιρώ. Το αποτέλεσμα τον άφησε άφωνο!

Τα απόβλητα μετατράπηκαν σε... ζωντανό ενυδρείο!

Μέσα σε λίγες μόλις εβδομάδες, το περιεχόμενο του βάζου μετατράπηκε σε ένα μικροσκοπικό, ανεξάρτητο οικοσύστημα. Παρότι τέτοιες συνθήκες είναι αφιλόξενες για πολλά είδη γλυκού νερού, εμφανίστηκαν οργανισμοί γνωστοί για την ανθεκτικότητά τους.

Στο βίντεο καταγράφονται τα σαλιγκάρια Physa, μικροσκοπικά σκουλήκια, σκουλήκια Tubifex, κοπήποδα και άλλα μικρο-ασπόνδυλα. Παράλληλα, άλγη και φυτά συνέβαλαν στην παραγωγή οξυγόνου, ενώ μικροί «θηρευτές» βοήθησαν στη διατήρηση της ισορροπίας.

Οι κίνδυνοι από τα μολυσμένα νερά: Τι διδάσκει αυτό το πείραμα;

Παρότι το πείραμα ήταν εντυπωσιακό, λειτούργησε αυτόματα και ως υπενθύμιση ενός αρκετά σοβαρού ζητήματος που δεν είναι άλλο απ' τη ρύπανση των υδάτων από λύματα.

Η επαφή με το μολυσμένο νερό ενέχει υψηλούς κινδύνους για την υγεία. Μία γυναίκα, για παράδειγμα, προσβλήθηκε από E.coli (βακτήριο) αφού κολύμπησε σε θάλασσα κοντά σε απόρριψη λυμάτων το 2023.

Η κατανάλωση, επίσης, νερού αποχέτευσης θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνη. Αντί για «οικοσυστήματα» στο στομάχι, το πιθανότερο αποτέλεσμα είναι να αποκτήσουμε μία σοβαρή ασθένεια, όπως λοίμωξη, σαλμονέλα ή ηπατίτιδα Α.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ