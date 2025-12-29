Κινέζος δισεκατομμυριούχος φέρεται να απέκτησε εκατοντάδες παιδιά μέσω παρένθετων μητέρων: «Έχει πάνω από 300»

Σάλο έχει προκαλέσει στην Κίνα δισεκατομμυριούχος της βιομηχανίας videogames, ο οποίος φέρεται να έχει αποκτήσει εκατοντάδες παιδιά, κυρίως μέσω παρένθετης μητρότητας στις ΗΠΑ.

Ο Xu Bo είναι μία από τις πιο γνωστές και αμφιλεγόμενες μορφές στη βιομηχανία videogames της Κίνας. Δημιούργησε το δημοφιλές MMORPG Fantasy Westward Journey και στη συνέχεια ίδρυσε τη Duoyi Network στη Γκουανγκζού, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες gaming της χώρας.

Ωστόσο, πέρα από τις επιχειρηματικές του επιτυχίες, έγινε ευρέως γνωστός και για μια σειρά σεξιστικών και προκλητικών δηλώσεων σχετικά με τα παιδιά.

«Έχει λίγο πάνω από 100 παιδιά», παραδέχεται η εταιρεία: Πρώην σύντροφος μιλά για… 300

Πρόσφατο δημοσίευμα της Wall Street Journal υποστήριξε ότι ο Κινέζος δισεκατομμυριούχος έχει αποκτήσει πάνω από 100 παιδιά μέσω πρακτορείων παρένθετης μητρότητας στις ΗΠΑ. Η ίδια η Duoyi επιβεβαίωσε ότι ο Xu έχει «λίγο παραπάνω από 100 παιδιά», τα οποία απέκτησε μετά από πολλά χρόνια προσπαθειών.

Ωστόσο, ο αριθμός αυτός ίσως είναι πολύ μεγαλύτερος, αν πιστέψει κανείς τα όσα υποστηρίζει η πρώην σύντροφός του, Tang Jing, η οποία ισχυρίζεται ότι μόνο κατά τη διάρκεια της σχέσης τους απέκτησε πάνω από 300 παιδιά.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν το 2009 μέσω ιστοσελίδας γνωριμιών. Παρότι δεν παντρεύτηκαν ποτέ επίσημα, έζησαν μαζί για 14 χρόνια. Πλέον βρίσκονται σε οικονομική διαμάχη, με την Tang να υποστηρίζει ότι δαπάνησε εκατομμύρια για τη συντήρηση των παιδιών του Xu: «Τα έξοδα για τη φροντίδα αυτής της "οικογένειας" των 300 παιδιών όλα αυτά τα χρόνια ήταν τεράστια. Η συντριπτική πλειονότητα των χρημάτων που λάμβανα πήγαινε στην καθημερινή μας επιβίωση», δήλωσε στη South China Morning Post.

Τα σεξιστικά σχόλια του παρελθόντος για τη «βιομηχανία παιδιών»

Ακόμη κι αν κάποιος θα μπορούσε να θεωρήσει ότι μόνο μια «πικραμένη» πρώην θα έλεγε ψέματα, ο ίδιος ο Xu Bo έχει κατά καιρούς κάνει ακραίες δηλώσεις για την απόκτηση παιδιών.

Το 2023 δημοσίως αναζητούσε… συντρόφους για να αποκτήσει «τουλάχιστον 50 γιους υψηλής ποιότητας», ξεκαθαρίζοντας ότι θεωρεί τα αγόρια ανώτερα από τα κορίτσια. Μάλιστα άλλαξε και το διαδικτυακό του όνομα σε «Το να κάνεις περισσότερα παιδιά λύνει τα πάντα».

Ο Xu καυχιόταν ότι είναι ένας «μοναδικός και εξαιρετικός άνδρας» και πως οι 50 γιοι του θα γίνονταν κοινωνική ελίτ, με τουλάχιστον 10 από αυτούς να φτάνουν στην κορυφή.

Εξοργισμένες αντιδράσεις: «Τα παιδιά δεν είναι σαν ζώα εκτροφής»

Ο Xu Bo έχει αποκτήσει 11 παιδιά με την πρώην σύντροφό του Tian Jing και αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια των δύο θυγατέρων τους. Κανείς δεν γνωρίζει ακριβώς πόσα παιδιά έχει ο αυτοαποκαλούμενος «Πρώτος Πατέρας της Κίνας» ή πόσα ακόμη σκοπεύει να αποκτήσει. Ωστόσο, μετά τον σάλο, τα πράγματα δυσκολεύουν, δεδομένου ότι στην Κίνα η παρένθετη μητρότητα απαγορεύεται.

Το ζήτημα έχει προκαλέσει τεράστια κοινωνική κατακραυγή. «Μπορεί κάποιος να τον σταματήσει; Επειδή έχει χρήματα, σημαίνει ότι μπορεί να μεγαλώνει παιδιά σαν ζώα εκτροφής; Τα παιδιά είναι άνθρωποι, όχι έντομα. Τι κάνει; Πείραμα ανθρώπινης αναπαραγωγής;» έγραψε εξοργισμένος χρήστης στο Weibo.

