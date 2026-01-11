Ο «πατέρας της χρονιάς»: Οδηγούσε με 140 χλμ./ώρα και δίπλα τη νεογέννητη κόρη του (vid)

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει βίντεο που ανέβασε γνωστή influencer στα social media, στο οποίο φαίνεται το αυτοκίνητο της οικογένειάς της να κινείται με ταχύτητα 140 χλμ./ώρα, ενώ μέσα βρισκόταν το νεογέννητο παιδί τους.

Η influencer ανέβασε αρκετά stories στον λογαριασμό της στο Instagram, θέλοντας να καταγράψει τη διαδρομή από το νοσοκομείο μέχρι το σπίτι της, λίγες ημέρες μετά τη γέννηση της τρίτης της κόρης.

Στα βίντεο, η ίδια φαίνεται να κάθεται στη δεύτερη σειρά καθισμάτων, δίπλα στο νεογέννητο παιδί της, το οποίο βρισκόταν στη δική του παιδική καρέκλα.

Ο σύζυγος «έσπασε» το κοντέρ: Έδειξε 142 χλμ./ώρα

Στο τιμόνι του BMW X7 βρισκόταν ο σύζυγός της, με στιγμιότυπα που αναρτήθηκαν σε λογαριασμό του X να δείχνουν το κοντέρ του οχήματος στα 142 χλμ./ώρα. Η εικόνα αυτή ήταν αρκετή για να προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων, με χρήστες να σχολιάζουν ειρωνικά: «4 Ιανουαρίου και ήδη έχουμε τον πατέρα της χρονιάς».

Παρότι υπήρξαν και φωνές που επιχείρησαν να υπερασπιστούν το ζευγάρι, η συντριπτική πλειονότητα των αντιδράσεων ήταν επικριτική. Μεταξύ των σχολίων που καταγράφηκαν στα social media ήταν τα εξής: «Κανείς δεν σκέφτεται τα παιδιά», «Πρέπει να είσαι πολύ αφελής για να ανεβάζεις κάτι τέτοιο», «Και το τραβάει βίντεο», «Υπάρχουν άνθρωποι που υπερασπίζονται το να πηγαίνει με 140 με νεογέννητο πίσω», «Η νοημοσύνη τους κυνηγά, αλλά αυτοί τρέχουν πιο γρήγορα».

Ποιες κυρώσεις προβλέπονται από τον ΚΟΚ

Με ταχύτητα 142 χλμ./ώρα, σε αυτοκινητόδρομο ή ταχείας κυκλοφορίας με όριο τα 120 χλμ./ώρα, η υπέρβαση είναι 22 χλμ./ώρα. Σε αυτή την περίπτωση πρόκειται για ελαφρά παράβαση, με πρόστιμο 100 ευρώ και χωρίς αφαίρεση βαθμών.

Αν το όριο του δρόμου είναι 100 χλμ./ώρα, η υπέρβαση φτάνει τα 42 χλμ./ώρα και το πρόστιμο ανέρχεται στα 400 ευρώ, με αφαίρεση τεσσάρων βαθμών από το δίπλωμα. Σε δρόμο με όριο 90 χλμ./ώρα, η υπέρβαση αγγίζει τα 52 χλμ./ώρα, με την ποινή να φτάνει τα 500 ευρώ και την αφαίρεση έξι βαθμών.

