Μπορεί η Ευρώπη να αποκτήσει τρένο με ταχύτητα 600 χλμ./ώρα όπως στην Ιαπωνία;

Η Ιαπωνία προγραμματίζει το τρένο L0, με μαγνητική αιώρηση, που θα ξεπερνά τα 600 χλμ./ώρα, μειώνοντας ένα ταξίδι 2,5 ωρών σε μόλις 40 λεπτά.

Η Κεντρική Σιδηροδρομική Εταιρεία της Ιαπωνίας ανακοίνωσε την ημερομηνία για την άφιξη του ταχύτερου τρένου στον κόσμο, το οποίο θα ξεπερνά τα 600 χιλιόμετρα την ώρα. Το έργο, αρχικά προγραμματισμένο για το 2027, αναβλήθηκε και πλέον η λειτουργία του αναμένεται μεταξύ 2034 και 2035.

Το νέο τρένο θα υπερβεί το κινεζικό Shanghai Maglev, που φτάνει τα 460,2 χλμ./ώρα, ενώ στην Ευρώπη τα ταχύτερα τρένα, όπως το γαλλικό TGV και το ιταλικό AGV Italo, κινούνται με μέγιστες ταχύτητες 306-354 χλμ./ώρα.

Η τεχνολογία του τρένου βασίζεται στη μαγνητική αιώρηση, που επιτρέπει την ανύψωση των βαγονιών, ενώ ένας ηλεκτροκινητήρας θα κινεί το σύνολο. Χάρη σε αυτήν, ένα ταξίδι που σήμερα διαρκεί έως και δύο ώρες και τριάντα λεπτά, θα ολοκληρώνεται σε μόλις σαράντα λεπτά. Το κόστος του έργου υπολογίζεται σε περίπου 59,9 δισεκατομμύρια ευρώ.

Θα μπορούσε να υπάρξει στην Ευρώπη;

Σύμφωνα με το Euronews, η αναπαραγωγή αυτού του μοντέλου στην Ευρώπη δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ο κύριος λόγος είναι ότι η αγορά υψηλής ταχύτητας στην ήπειρο δίνει προτεραιότητα στην ισορροπία, την άνεση και την προσιτή τιμή, ενώ χώρες όπως η Κίνα και η Ιαπωνία επικεντρώνονται στην ταχύτητα και την απόδοση.

Επιπλέον, τα τρένα L0 είναι μικρότερα από τα τυπικά ευρωπαϊκά τρένα και πιο ακριβά λόγω της προηγμένης τεχνολογίας τους. Για την εφαρμογή τους στην Ευρώπη θα χρειάζονταν ειδικές σήραγγες και υποδομές, κάτι που καθιστά την υλοποίηση του έργου ιδιαίτερα πολύπλοκη.

