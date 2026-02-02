Οι ισχυρές καταιγίδες αποκάλυψαν ναυάγιο του 19ου αιώνα

Η διάβρωση των ακτών στο Νιου Τζέρσεϊ έφερε στο φως τα ερείπια του πλοίου «Lawrence N. McKenzie», που βυθίστηκε το 1890 και παρέμεινε κρυμμένο για σχεδόν 140 χρόνια.

Οι ισχυρές καταιγίδες που έπληξαν τις τελευταίες εβδομάδες τις ακτές του Νιου Τζέρσεϊ στις ΗΠΑ έφεραν στο φως τα απομεινάρια ενός ξύλινου πλοίου του 19ου αιώνα, το οποίο παρέμενε κρυμμένο για σχεδόν 140 χρόνια κάτω από την άμμο.

Πρόκειται για το πλοίο «Lawrence N. McKenzie», το οποίο βυθίστηκε το 1890, ενώ εκτελούσε δρομολόγιο από το Πουέρτο Ρίκο προς τη Νέα Υόρκη. Το σκάφος μετέφερε φορτίο πορτοκαλιών και επανδρωνόταν από οκταμελές πλήρωμα, το οποίο κατάφερε να σωθεί. Παρά τη διάσωση των ναυτικών, η ακριβής θέση του ναυαγίου παρέμεινε άγνωστη για περισσότερα από έναν αιώνα.

Η αποκάλυψη των ερειπίων έγινε στις 22 Ιανουαρίου και έγινε γνωστή μέσω ανάρτησης του Κρατικού Πάρκου Island Beach στο Facebook. Όπως αναφέρουν οι αρμόδιες αρχές, το ναυάγιο βρισκόταν εξαρχής στην περιοχή, ωστόσο αποκαλύφθηκε λόγω της έντονης παράκτιας διάβρωσης που προκάλεσαν οι ισχυροί άνεμοι και τα μεγάλα κύματα.

Σε σχετική ανακοίνωση, το προσωπικό του πάρκου εξήγησε ότι «εβδομάδες επίμονης δράσης του ανέμου και των κυμάτων» απομάκρυναν μεγάλες ποσότητες άμμου, φέρνοντας στο φως το ξύλινο σκαρί. Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση προς τους επισκέπτες να σέβονται τα ιστορικά ευρήματα και να μην αγγίζουν ή αφαιρούν οποιοδήποτε τμήμα τους, υπενθυμίζοντας ότι οι παραβάσεις επισύρουν κυρώσεις από την Αστυνομία των Κρατικών Πάρκων του Νιου Τζέρσεϊ.

Η διάβρωση των ακτών είναι συχνό φαινόμενο τους χειμερινούς μήνες στην περιοχή και συνήθως αντιστρέφεται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ωστόσο, η ένταση των πρόσφατων καιρικών φαινομένων θεωρείται ασυνήθιστη, καθώς αποκάλυψε ξύλο που είχε παραμείνει θαμμένο για δεκαετίες.

Αντίστοιχα περιστατικά έχουν καταγραφεί και σε άλλες περιοχές του κόσμου. Το 2024, καταιγίδες οδήγησαν στην αποκάλυψη ναυαγίου στην Αυστραλία, ενώ το 2025 ένα ακόμη πλοίο εμφανίστηκε στις ακτές του Βιετνάμ μετά το πέρασμα ισχυρού τυφώνα, υπενθυμίζοντας ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα συχνά φέρνουν στο φως ξεχασμένα... κομμάτια της ναυτικής ιστορίας.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ