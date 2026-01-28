Ούτε Γερμανία ούτε Ηνωμένο Βασίλειο: Η χώρα «αουτσάιντερ» που πίνει την περισσότερη μπύρα στον κόσμο

Η παγκόσμια κατανάλωση μπύρας παραμένει σταθερά υψηλή, με την Κίνα και τις ΗΠΑ να κυριαρχούν σε όγκο, ενώ η Ελλάδα διατηρεί θέση στην πρώτη δεκάδα.

Η μπύρα συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή αλκοολούχα ποτά παγκοσμίως. Το 2024, η συνολική κατανάλωση έφτασε τα 194 δισ. λίτρα, επιβεβαιώνοντας ότι, παρά τις αλλαγές στις συνήθειες, η αγορά παραμένει ισχυρή σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αν και συχνά η συζήτηση επικεντρώνεται στην κατανάλωση ανά κάτοικο, ο συνολικός όγκος αποκαλύπτει μια διαφορετική εικόνα, επηρεασμένη από τη δημογραφία, την οικονομική ανάπτυξη και τη μεταβολή των καταναλωτικών προτύπων.

Ποια χώρα πίνει τη περισσότερη μπύρα στον κόσμο

Σύμφωνα με στοιχεία της Kirin Holdings, η Κίνα παραμένει μακράν η μεγαλύτερη αγορά μπύρας στον πλανήτη. Το 2024 καταναλώθηκαν 40,5 δισ. λίτρα, ποσότητα που αντιστοιχεί σε περίπου 21% της παγκόσμιας ζήτησης, παρά τη μείωση κατά 3,7% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Στη δεύτερη θέση βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες με 22,3 δισ. λίτρα, αν και και εκεί καταγράφηκε ελαφρά πτώση. Την πρώτη τριάδα συμπληρώνει η Βραζιλία, με 15,3 δισ. λίτρα κατανάλωσης.

Η δεκάδα των χωρών με τη μεγαλύτερη κατανάλωση

Στην κατάταξη ακολουθούν το Μεξικό με 10,8 δισ. λίτρα και η Ρωσία με 9,5 δισ. Η Γερμανία, παραδοσιακή δύναμη στην μπύρα, βρίσκεται στην έκτη θέση με 7,2 δισ. λίτρα.

Τη δεκάδα συμπληρώνουν η Νότια Αφρική και το Βιετνάμ με 4,6 δισ. λίτρα η καθεμία, το Ηνωμένο Βασίλειο με 4,5 δισ. και η Ισπανία με 4,4 δισ. λίτρα, διατηρώντας παρουσία στο top-10 της παγκόσμιας κατάταξης.

Οι χώρες όπου η κατανάλωση αυξάνεται

Παρά τη στασιμότητα ή τη μείωση σε αρκετές ανεπτυγμένες αγορές, ορισμένες χώρες εμφανίζουν έντονη δυναμική. Η Ινδία ξεχωρίζει, καθώς το 2024 σημείωσε αύξηση 14,6% στην κατανάλωση μπύρας, χάρη στην άνοδο των εισοδημάτων και τη δημοφιλία του ποτού στους νεότερους.

Σημαντική άνοδο κατέγραψαν επίσης το Μεξικό και η Ρωσία, κυρίως λόγω της διεύρυνσης της μεσαίας τάξης και της αυξημένης αγοραστικής δύναμης.

Τι συμβαίνει στην Ευρώπη

Η ευρωπαϊκή εικόνα παραμένει μικτή. Παρότι η ήπειρος εξακολουθεί να έχει βαρύτητα τόσο στην παραγωγή όσο και στην κατανάλωση μπύρας, οι τάσεις διαφέρουν έντονα από χώρα σε χώρα.

Η Γερμανία και η Ισπανία κατέγραψαν μείωση στην κατανάλωση αλκοόλ, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο σημειώθηκε μικρή αύξηση. Οι αλλαγές στις συνήθειες, η στροφή σε πιο «ελαφριά» ποτά και η αυξανόμενη προσοχή στην υγεία φαίνεται να επηρεάζουν σταδιακά την αγορά.

Η άλλη... μισή αλήθεια

Σε απόλυτους αριθμούς, η Κίνα παραμένει πρώτη λόγω του τεράστιου πληθυσμού της. Αν όμως η κατανάλωση υπολογιστεί ανά κάτοικο, η εικόνα αλλάζει πλήρως. Στην κορυφή δεν βρίσκονται οι πολυπληθείς χώρες, αλλά κράτη με ισχυρή μπυροκουλτούρα, όπως η Τσεχία, που εδώ και χρόνια καταγράφει την υψηλότερη κατανάλωση μπύρας ανά άτομο παγκοσμίως.

Ακολουθούν χώρες όπως η Αυστρία και η Γερμανία, ενώ και η Πολωνία συγκαταλέγεται σταθερά στις πρώτες θέσεις. Αντίθετα, χώρες όπως η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες υποχωρούν σημαντικά στη σχετική κατάταξη, αποτυπώνοντας ότι ο συνολικός όγκος κατανάλωσης δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα τις πραγματικές συνήθειες των καταναλωτών.

