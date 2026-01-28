Τον σκότωσε το θερμός του καφέ: Πέθανε από δηλητηρίαση μολύβδου μετά από 20 χρόνια χρήσης

Επί 20 χρόνια έπινε καφέ από τον ίδιο θερμό, χωρίς να περίμενε αυτό που ακολούθησε. Από ένα τρακάρισμα αποκαλύφθηκε κάτι, που ένα χρόνο μετά, τον σκότωσε...

Άνδρας από την Ταϊβάν έχασε τραγικά τη ζωή του μετά από δηλητηρίαση από μόλυβδο, επειδή χρησιμοποιούσε την ίδια θερμική κούπα για ζεστό καφέ κάθε μέρα για σχεδόν 20 χρόνια.



Ο 50χρονος, τράκαρε το αυτοκίνητό του σε ένα κατάστημα καθ' οδόν προς τη δουλειά, χωρίς καν να πατήσει φρένο. Οι πρώτοι διασώστες τον βρήκαν αποπροσανατολισμένο και οι εξετάσεις που έκανε έδειξαν ότι έπασχε από σοβαρή αναιμία, εγκεφαλική φλοιώδη ατροφία και μη φυσιολογική νεφρική λειτουργία. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νεφρολογικό τμήμα για περαιτέρω εξετάσεις.

Χρησιμοποιούσε τον ίδιο θερμό επί 20 χρόνια: Τα συμπτώματα του 50χρονου

Ενώ οι γιατροί προσπαθούσαν να μάθουν περισσότερα για την κατάσταση του ασθενούς, αποκαλύφθηκε ότι πρόσφατα, ο 50χρονος, ένιωθε κόπωση και ότι η αίσθηση της γεύσης του είχε αλλάξει, συχνά νιώθοντας ότι το φαγητό δεν ήταν αρκετά αλμυρό. Όλα αυτά τα συμπτώματα υποδείκνυαν δηλητηρίαση από μόλυβδο, μια πάθηση που επιβεβαιώθηκε αργότερα απ' τις εξετάσεις αίματός του.

Ενώ προσπαθούσαν να καταλάβουν την πηγή της δηλητηρίασης, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι ο άνδρας χρησιμοποιούσε το ίδιο θερμός σχεδόν κάθε μέρα για σχεδόν δύο δεκαετίες. Αποδείχθηκε ότι το εσωτερικό στρώμα της κούπας είχε σκουριάσει και έρεε μόλυβδο στον όξινο καφέ κάθε μέρα.

Στη συνέχεια, ο άνδρας εμφάνισε εκφυλιστικά συμπτώματα παρόμοια με αυτά της άνοιας και η υγεία του συνέχισε να επιδεινώνεται. Αργότερα εμφάνισε πνευμονία από εισρόφηση λόγω πνιγμού και πέθανε περίπου ένα χρόνο μετά το τροχαίο ατύχημα.

Εκρηκτικός συνδυασμός: Μόλυβδος μέσα σε όξινο ή αλκαλικό ποτό

Ο νεφρολόγος Hung Yung-hsiang παρουσίασε πρόσφατα την περίπτωση του άνδρα σε τηλεοπτική εκπομπή στην Ταϊβάν ως προειδοποιητική ιστορία, προειδοποιώντας τους ανθρώπους να αλλάζουν τα μπουκάλια νερού ή τις θερμικές κούπες τους κατά καιρούς.

Τα όξινα ή αλκαλικά ποτά, όπως οι χυμοί φρούτων, ο καφές, το τσάι και η παραδοσιακή κινεζική ιατρική, ενδέχεται να αυξήσουν τον κίνδυνο έκπλυσης βαρέων μετάλλων, εάν παραμείνουν σε παλιά ή κατεστραμμένα μονωμένα ποτήρια για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Ο Hung Yung-hsiang συμβούλεψε τους ανθρώπους να ελέγχουν τακτικά την κατάσταση των θερμικών μπουκαλιών τους για να αποφύγουν πιθανές θανατηφόρες επιπλοκές στην υγεία.

