Σάλος στην Ιταλία από ιδιοκτήτη πιτσαρίας που εξύβρισε 16 Ταϊβανέζους τουρίστες επειδή παρήγγειλαν μόλις 5 πίτσες.

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Ιταλία η συμπεριφορά ιδιοκτήτη πιτσαρίας στην Τοσκάνη, ο οποίος δημοσίευσε βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα βρίζοντας ομάδα 16 Ταϊβανέζων τουριστών.

Η ομάδα είχε παραγγείλει πέντε πίτσες και τρεις μπύρες για να μοιραστούν, κάτι συνηθισμένο για την ασιατική κουλτούρα, αλλά όχι για την ιταλική (όσοι έχουν δουλέψει σερβιτόροι ξέρουν).

Ο ιδιοκτήτης τους τραβούσε βίντεο και τους έβριζε: «Φύγετε από εδώ μ@λ@κ$ς»

Ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου Pizza dal Pazzo, Πατρίτσιο Πατσίνι, αδερφός του γνωστού ποδοσφαιριστή Τζαμπάολο Πατσίνι, έκανε live μετάδοση την ώρα που οι τουρίστες έτρωγαν. Στο βίντεο τους αποκαλούσε με υβριστικούς χαρακτηρισμούς, ενώ οι ανυποψίαστοι επισκέπτες του χαμογελούσαν ευγενικά.

Μεταξύ άλλων φέρεται να είπε: «Φύγετε από εδώ, μ@λ@κ$ς Ταϊβανέζοι… Είναι 16 άτομα και παρήγγειλαν μόνο πέντε πίτσες!»

Το βίντεο προκάλεσε έκρηξη αντιδράσεων, κυρίως από Ταϊβανέζους και Κινέζους που ζουν στην Ιταλία. Πολλοί κατηγόρησαν τον ιδιοκτήτη για ξενοφοβία, τονίζοντας ότι στο κατάστημα δεν υπήρχε κανένας κανόνας ελάχιστης κατανάλωσης και ότι το μοίρασμα των πιάτων είναι απόλυτα φυσιολογικό στις ασιατικές χώρες. Σχόλια όπως «ντροπή», «δεν μας εκπροσωπεί αυτός ο άνθρωπος» και «θα απέφευγα αυτή την πιτσαρία όπως την πανούκλα» έγιναν viral.

Οι τουρίστες… δεν είχαν ιδέα

Οι ηλικιωμένοι επισκέπτες από την Ταϊβάν δεν αντιλήφθηκαν την προσβολή, καθώς δεν γνώριζαν ιταλικά. Έκαναν χειρονομίες φιλίας, δείχνοντας εμπιστοσύνη προς τον ιδιοκτήτη, ο οποίος τους χλεύαζε την ίδια στιγμή.

Σύμφωνα με μέλος της ομάδας, ο ξεναγός είχε ενημερώσει από πριν τον εστιάτορα για τη μικρή παραγγελία, εξηγώντας ότι οι τουρίστες δεν είχαν όρεξη λόγω jet lag. Ο ιδιοκτήτης το είχε αποδεχθεί.

Κατέβασε το βίντεο και ζήτησε συγγνώμη ο ιδιοκτήτης

Μετά τον σάλο, ο Πατσίνι διέγραψε το βίντεο και ζήτησε δημόσια συγγνώμη: «Εμείς οι Ιταλοί είμαστε παιχνιδιάρηδες… Αγαπώ την Κίνα, αγαπώ την Ταϊβάν», δήλωσε προσπαθώντας να δικαιολογηθεί. Ωστόσο η συγγνώμη δεν έπεισε πολλούς, καθώς θεωρήθηκε ότι προσπάθησε να κατευνάσει την κριτική και να προστατεύσει τη φήμη της επιχείρησής του.

Ο δήμαρχος του Μοντεκατίνι, Κλάουντιο Ντελ Ρόσο, καταδίκασε τη συμπεριφορά του ιδιοκτήτη, λέγοντας ότι πιθανότατα το έκανε για δημοφιλία στα social media.

Τόνισε πως το περιστατικό «δεν αντιπροσωπεύει την πόλη», ενώ ανακοίνωσε ότι θα συναντηθεί με τους εκπροσώπους των χωρών που θίχτηκαν για να επαναβεβαιώσει το πνεύμα φιλοξενίας.

