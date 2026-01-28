«Drumul morții»: Ο δρόμος του θανάτου που πήρε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

Λακκούβες, μία λωρίδα ανά κατεύθυνση και δεκάδες θύματα κάθε χρόνο συνθέτουν το προφίλ του θανατηφόρου αυτοκινητόδρομου DN6.

Ένας δρόμος με βαριά ιστορία αίματος. Εκεί όπου κάθε χρόνο δεκάδες άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, γράφτηκε ακόμη ένα τραγικό κεφάλαιο με τον θάνατο 7 φιλάθλων του ΠΑΟΚ. Ο DN6, γνωστός στη Ρουμανία ως «drumul morții», δεν είναι απλώς ένας επικίνδυνος οδικός άξονας, αλλά ένας δρόμος που έχει ταυτιστεί με τον θάνατο.

Το δυστύχημα που συγκλόνισε το πανελλήνιο και όχι μόνο, δεν ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό. Ο συγκεκριμένος δρόμος «καταπίνει» κάθε χρόνο δεκάδες οδηγούς και επιβάτες, αποτελώντας μαύρο σύμβολο της χρόνιας εγκατάλειψης των υποδομών.

Τι είναι ο DN6 και γιατί θεωρείται καρμανιόλα

Ο Drumul Național 6 είναι ένας από τους βασικούς εθνικούς δρόμους της Ρουμανίας, συνδέοντας το Βουκουρέστι με τη δυτική περιοχή Banat και συνεχίζοντας προς Ουγγαρία και Σερβία. Διασχίζει σημαντικές πόλεις όπως Alexandria, Caracal, Craiova, Drobeta-Turnu Severin, Caransebeș, Lugoj και Timișoara.

Παρά τη στρατηγική του σημασία ως διεθνής άξονας, έχει αποκτήσει τη ζοφερή φήμη του «δρόμου του θανάτου», εξαιτίας της επικινδυνότητας και των συχνών θανατηφόρων τροχαίων.

Τα σοκαριστικά στοιχεία των τροχαίων

Σύμφωνα με ρουμανικά μέσα ενημέρωσης, μόνο τον τελευταίο χρόνο στον DN6 καταγράφηκαν περισσότερα από 320 τροχαία ατυχήματα. Ο αριθμός αυτός αρκεί για να τον κατατάξει στους πιο επικίνδυνους δρόμους της Ευρώπης.

Εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων και οργανισμοί οδικής ασφάλειας αναφέρουν ότι στον DN6 χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο από 60 έως 70 άνθρωποι, ποσοστό που τον φέρνει σταθερά στην πρώτη πεντάδα των πιο φονικών δρόμων της Ρουμανίας.

Οι λόγοι πίσω από την επικινδυνότητα

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται στο γεγονός ότι ο δρόμος έχει μόνο μία λωρίδα ανά κατεύθυνση. Το οδόστρωμα βρίσκεται σε κακή έως επικίνδυνη κατάσταση, με εκατοντάδες λακκούβες, φθορές και ελλιπή σήμανση.

Χαρακτηριστικό της εικόνας εγκατάλειψης είναι ότι το συνεργείο της ΕΡΤ, το οποίο μετέβαινε οδικώς στο σημείο του δυστυχήματος, υπέστη δύο κλαταρίσματα μέσα σε λίγα μόλις χιλιόμετρα, αποτυπώνοντας με τον πιο ωμό τρόπο την πραγματικότητα του DN6.

