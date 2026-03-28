Το παιδί-θαύμα της Κίνας στο τιμόνι: 5χρονος τρέχει σε ράλι και καταρρίπτει κάθε ρεκόρ (vid)

Ο νεότερος επαγγελματίας οδηγός αγώνων στην Κίνα πήρε την άδεια οδήγησης όταν ήταν μόλις πέντε ετών!

Σε μια ηλικία που τα περισσότερα νήπια μόλις αρχίζουν να περπατούν σταθερά, ο Shao Ziyan οδηγεί ήδη αγωνιστικά αυτοκίνητα, τόσο σε επαγγελματικούς προσομοιωτές όσο και στην πραγματική ζωή.

Ο μικρός Κινέζος θεωρείται πλέον ο νεότερος οδηγός αγώνων στον κόσμο, έχοντας λάβει την επίσημη πιστοποίηση του σε ηλικία μόλις πέντε ετών.

Τα βήματα του παιδιού-θαύματος της Κίνας

Η επαφή του Shao με τον κόσμο της ταχύτητας ξεκίνησε απίστευτα νωρίς. Εκτέθηκε για πρώτη φορά σε προσομοιωτές αγώνων σε ηλικία μόλις ενός έτους, ενώ πριν κλείσει τα τρία του χρόνια οδηγούσε ήδη αγωνιστικά καρτ.

Η εξέλιξή του υπήρξε ραγδαία. Σε ηλικία 4 ετών ξεκίνησε να συμμετέχει σε επαγγελματικά γεγονότα ράλι, κερδίζοντας το βραβείο «Hope Star» (Ανερχόμενο Αστέρι) στο Πρωτάθλημα China Rally Sprint 2023. Στον ψηφιακό κόσμο, κατάφερε να καταταχθεί στους κορυφαίους 30 οδηγούς παγκοσμίως στους δημοφιλείς προσομοιωτές DiRT Rally 2.0 και WRC 10.

Επίσημη πιστοποίηση έλαβε στις 9 Απριλίου 2023, σε ηλικία 5 ετών, παίρνοντας το πιστοποιητικό της Ακαδημίας Οδήγησης RUNRACING, εγκεκριμένο από την Ομοσπονδία Αυτοκινήτου και Μοτοσυκλέτας της Κίνας.

Η επένδυση του πατέρα του και η τήρηση του Κ.Ο.Κ

Ο πατέρας του Shao Ziyan πίστεψε από την πρώτη στιγμή στο ταλέντο του γιου του, επενδύοντας περίπου 800.000 γιουάν (116.000 δολάρια) σε τροποποιημένα αγωνιστικά αυτοκίνητα και προηγμένους προσομοιωτές. Μάλιστα, ο ίδιος εκτελεί χρέη συνοδηγού στους αγώνες ράλι του μικρού, στηρίζοντας την πορεία του μέσα στην πίστα.

Παρά το γεγονός ότι οδηγεί καλύτερα από πολλούς ενήλικες, ο Shao Ziyan δεν κυκλοφορεί σε δημόσιους δρόμους. Τα αγωνιστικά του αυτοκίνητα μεταφέρονται στους χώρους των αγώνων με τρέιλερ, σε πλήρη συμμόρφωση με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας της Κίνας.

Η ικανότητά του να ελέγχει ένα όχημα σε υψηλές ταχύτητες και δύσκολες διαδρομές τον έχει καταστήσει παγκόσμιο φαινόμενο στο χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

