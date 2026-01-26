Νέοι κανόνες για τα powerbanks στα αεροπλάνα: Τι δεν πρέπει να ξανακάνεις στο ταξίδι σου

Από εδώ και στο εξής το powerbank μπορεί να μπαίνει στη χειραποσκευή σου, αλλά αλλάζει ριζικά ο τρόπος που επιτρέπεται να το χρησιμοποιείς στο αεροπλάνο.

Οι έλεγχοι στις χειραποσκευές πριν τα αεροπορικά μας ταξίδια έχουν γίνει πλέον ρουτίνα. Υρά σε μικρές συσκευασίες, laptop εκτός τσάντας, αιχμηρά αντικείμενα εκτός πτήσης. Υπάρχει όμως ένα gadget που τα τελευταία χρόνια μπαίνει όλο και πιο συχνά στο μικροσκόπιο των αεροπορικών αρχών και αυτό δεν είναι άλλο από το powerbank.

Για πολλούς ταξιδιώτες αποτελεί βασικό κομμάτι του ταξιδιού. Κρατά φορτισμένο το κινητό, το tablet ή τα ακουστικά, ειδικά σε μεγάλες πτήσεις. Ταυτόχρονα όμως θεωρείται και δυνητικός κίνδυνος, καθώς περιέχει μπαταρίες λιθίου που σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί να υπερθερμανθούν ή ακόμη και να προκαλέσουν φωτιά. Γι’ αυτό και από το 2026 οι κανόνες γίνονται αισθητά πιο αυστηροί.

Η Lufthansa Group, μαζί με άλλες αεροπορικές, αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα powerbanks μέσα στο αεροσκάφος. Η μεταφορά τους παραμένει επιτρεπτή, όμως η χρήση τους κατά τη διάρκεια της πτήσης περιορίζεται δραστικά. Πλέον δεν θα μπορείς να φορτίζεις κινητό, tablet ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή με powerbank, ούτε να φορτίζεις το ίδιο το powerbank από το ρεύμα του αεροπλάνου. Με απλά λόγια, το παίρνεις μαζί σου, αλλά δεν το χρησιμοποιείς.

Αλλαγές υπάρχουν και στον τρόπο αποθήκευσης. Τα powerbanks εξακολουθούν να επιτρέπονται μόνο στη χειραποσκευή, ωστόσο δεν θα μπορούν να τοποθετούνται στο πάνω ντουλάπι αποσκευών. Θα πρέπει να βρίσκονται κάτω από το κάθισμα μπροστά σου ή επάνω σου, ώστε σε περίπτωση υπερθέρμανσης το πλήρωμα να έχει άμεση πρόσβαση.

Παράλληλα ισχύουν και συγκεκριμένα όρια ως προς την ποσότητα και την ισχύ. Κάθε επιβάτης μπορεί να μεταφέρει έως δύο powerbanks, με μέγιστη χωρητικότητα τα 27.000 mAh. Συσκευές με μεγαλύτερη ισχύ επιτρέπονται μόνο κατόπιν έγκρισης της αεροπορικής εταιρείας, ενώ εξαίρεση προβλέπεται μόνο για powerbanks που χρησιμοποιούνται για ιατρικούς λόγους.

Οι νέοι κανόνες εφαρμόζονται σε όλες τις αεροπορικές του ομίλου Lufthansa, όπως η Lufthansa, η Austrian Airlines, η SWISS, η Eurowings, η Brussels Airlines, η Discover Airlines, η Edelweiss, η Air Dolomiti και η ITA Airways. Την ίδια στιγμή, μέσα στο 2025, απαγορεύσεις στη χρήση powerbanks έχουν ανακοινώσει και αεροπορικές όπως οι Emirates, Oman Air, Vietnam Airlines και Vietjet, ενώ στην Κίνα, σε εσωτερικές πτήσεις, επιτρέπονται μόνο συσκευές που φέρουν τη σήμανση CCC.

Το συμπέρασμα είναι ξεκάθαρο. Από φέτος το powerbank δεν αρκεί απλώς να βρίσκεται στη χειραποσκευή σου. Πρέπει να γνωρίζεις ακριβώς τι επιτρέπεται και τι όχι, αλλιώς το ταξίδι μπορεί να ξεκινήσει με… άδεια μπαταρία.

