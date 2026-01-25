Η νέα «ιταλική απάτη» μέσω WhatsApp: Χρησιμοποίησαν τον αριθμό του για να ζητήσουν 800 ευρώ

Απάτη μέσω WhatsApp έπληξε εστιάτορα στην Ιταλία: Επιτήδειοι απέκτησαν πρόσβαση στον λογαριασμό του και ζήτησαν μεταφορά χρημάτων από τις επαφές του, παριστάνοντας τον ίδιο.

Όλο και συχνότερα εμφανίζονται περιστατικά ψηφιακής απάτης μέσω WhatsApp, με επιτήδειους να εκμεταλλεύονται προσωπικούς λογαριασμούς για να αποσπάσουν χρήματα από ανυποψίαστους πολίτες. Ένα τέτοιο περιστατικό σημειώθηκε πρόσφατα στο Roddi της Ιταλίας, με θύμα τον ιδιοκτήτη γνωστού εστιατορίου.

Ο Manolo Allochis, ιδιοκτήτης του εστιατορίου Il Vigneto, διαπίστωσε ότι άγνωστοι απέκτησαν πρόσβαση στον λογαριασμό του στο WhatsApp και έστειλαν μήνυμα σε περίπου 50 επαφές του, ζητώντας άμεση μεταφορά 800 ευρώ, παριστάνοντας τον ίδιο.

Πώς λειτούργησε η απάτη

Το μήνυμα παρουσιαζόταν ως επείγον αίτημα οικονομικής βοήθειας. Οι περισσότεροι αποδέκτες των μηνυμάτων υποψιάστηκαν ότι επρόκειτο για απάτη και επικοινώνησαν απευθείας με τον Allochis για επιβεβαίωση. Ωστόσο, δύο άτομα δεν πρόλαβαν να διασταυρώσουν την πληροφορία.

«Ο αδελφός μου και ένας υπάλληλος που εκείνη την ημέρα δεν εργαζόταν έκαναν τη μεταφορά. Ένα τρίτο άτομο με κάλεσε εγκαίρως και έτσι αποφεύχθηκε άλλη απώλεια», δήλωσε ο ίδιος στην εφημερίδα Gazzetta d’Alba.

Οι δράστες είχαν ενεργοποιήσει εφήμερα μηνύματα, γεγονός που δυσχέρανε τον έλεγχο των συνομιλιών από τον πραγματικό κάτοχο του λογαριασμού, ακόμη και μετά την αποκατάσταση της πρόσβασης.

Καταγγελία στις Αρχές

Την επόμενη ημέρα, ο εστιάτορας υπέβαλε καταγγελία στην ιταλική αστυνομία. Σύμφωνα με τις Αρχές, ο λογαριασμός έχει «παγώσει», ωστόσο τον ενημέρωσαν ότι εάν τα χρήματα έχουν αποσυρθεί, οι πιθανότητες επιστροφής τους θεωρούνται περιορισμένες.

Ο Allochis υπογράμμισε την ανάγκη ενημέρωσης του κοινού, επισημαίνοντας ότι τέτοιου είδους απάτες βασίζονται συχνά σε ψεύτικα αιτήματα βοήθειας και εκμεταλλεύονται την εμπιστοσύνη μεταξύ φίλων και συνεργατών.

Δεν ήταν μεμονωμένο περιστατικό

Όπως ανέφερε, δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεται αντιμέτωπος με παρόμοια φαινόμενα. Πριν από περίπου δέκα χρόνια είχε πέσει θύμα άλλης απάτης, που αφορούσε ψεύτικες κρατήσεις και δόλιες συναλλαγές ύψους 450 ευρώ, με θύματα και άλλους εστιάτορες της περιοχής.

Η υπόθεση αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τον αυξανόμενο κίνδυνο των ψηφιακών απατών και την ανάγκη αυξημένης προσοχής σε αιτήματα για άμεσες χρηματικές μεταφορές μέσω εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων.

