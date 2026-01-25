Δούλεψε 200 ημέρες για ένα ηλιακό γιοτ, αλλά το πρώτο του ταξίδι δεν πήγε όπως περίμενε

Ένας κατασκευαστής παρουσίασε το Helios 11, ένα γιοτ που κινείται αποκλειστικά με ηλιακή ενέργεια. Στο πρώτο του ταξίδι, το σκάφος δοκιμάστηκε σε παγωμένα κανάλια της Γαλλίας.

Χρειάστηκαν περισσότερες από 200 ημέρες εντατικής εργασίας για να μετατραπεί μια φιλόδοξη ιδέα σε πλωτή πραγματικότητα. Το Helios 11, ένα πρωτότυπο εξερευνητικό γιοτ που λειτουργεί αποκλειστικά με ηλιακή ενέργεια, καθελκύστηκε για πρώτη φορά, όμως το παρθενικό του ταξίδι δεν εξελίχθηκε όπως είχε σχεδιαστεί.

Το σκάφος, το οποίο δημιουργήθηκε στη Φινλανδία με στόχο την πλήρη ενεργειακή αυτονομία, βρέθηκε αντιμέτωπο με τις σκληρές χειμερινές συνθήκες των γαλλικών καναλιών. Παγωμένα τμήματα των πλωτών οδών επιβράδυναν την πορεία του, προκαλώντας προσωρινή ακινητοποίηση και δοκιμάζοντας στην πράξη τα όρια του σχεδιασμού.

Δοκιμές υπό πίεση

Παρότι οι συνθήκες δεν ήταν ιδανικές, ο δημιουργός του Helios 11 αξιοποίησε την εμπειρία ως ευκαιρία για πρακτικές δοκιμές. Οι χαμηλές θερμοκρασίες και ο πάγος λειτούργησαν ως πραγματικό εργαστήριο, προσφέροντας πολύτιμα δεδομένα για τη συμπεριφορά του σκάφους σε ακραία περιβάλλοντα.

Κατά τη διάρκεια της αναγκαστικής παύσης, η προσοχή στράφηκε και σε ένα νέο πειραματικό σχέδιο: το Halo 13, ένα καινοτόμο καταμαράν. Ο κατασκευαστής δημιούργησε μοντέλο κλίμακας 1:13, με δύο λεπτά κύτη, ρυθμίζοντας με ακρίβεια το βάρος ώστε να προσομοιώνει το κέντρο μάζας ενός πραγματικού σκάφους.

Σταθερότητα και ασφάλεια στο επίκεντρο

Τα αποτελέσματα των δοκιμών ήταν ενθαρρυντικά. Παρά τη στενή πλώρη, το μοντέλο εμφάνισε υψηλή αντοχή στην ανατροπή, με σοβαρό κίνδυνο να προκύπτει μόνο σε ακραίες συνθήκες και υπό δυσμενή γωνία πρόσκρουσης με κύματα. Τα ευρήματα ενισχύουν την ιδέα ότι ο συγκεκριμένος σχεδιασμός μπορεί να προσφέρει σταθερότητα και ασφάλεια ακόμη και σε απαιτητικά θαλάσσια περιβάλλοντα.

Στα επόμενα βήματα περιλαμβάνονται περαιτέρω βελτιώσεις στο σχήμα του καταμαράν, νέες δοκιμές και η κατασκευή μοντέλου κλίμακας του Helios 11, προκειμένου να γίνει άμεση σύγκριση των δύο σχεδίων πριν τη συνέχιση του ταξιδιού.

Πώς λειτουργεί ένα γιοτ με αέναη ηλιακή ενέργεια

Το Helios 11 είναι εξοπλισμένο με ηλιακούς συλλέκτες υψηλής απόδοσης, οι οποίοι συλλέγουν ενέργεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η παραγόμενη ηλεκτρική ισχύς αποθηκεύεται σε προηγμένες μπαταρίες και χρησιμοποιείται τόσο για την πρόωση όσο και για τα βασικά συστήματα του σκάφους, όπως φωτισμός, πλοήγηση και κλιματισμός.

Χάρη σε αυτή τη διάταξη, το γιοτ μπορεί να κινείται αθόρυβα και χωρίς άμεσες εκπομπές ρύπων, ακόμη και τη νύχτα ή σε συνθήκες περιορισμένης ηλιοφάνειας.

Το επόμενο κεφάλαιο για το Helios 11

Ο βασικός στόχος παραμένει αμετάβλητος: η δημιουργία ενός σκάφους ικανού να ταξιδεύει αυτόνομα για μεγάλα χρονικά διαστήματα, χωρίς εξάρτηση από καύσιμα ή μαρίνες, προσφέροντας παράλληλα άνεση και σταθερότητα εν πλω.

Μόλις τα παγωμένα νερά υποχωρήσουν, το Helios 11 αναμένεται να συνεχίσει το ταξίδι του, ολοκληρώνοντας κρίσιμες δοκιμές που θα καθορίσουν αν το όραμα της βιώσιμης, ηλιακής ναυσιπλοΐας μπορεί να περάσει με επιτυχία από το στάδιο του πειράματος στην πράξη.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ