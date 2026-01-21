Το αγαπημένο σάντουιτς του Anthony Bourdain ήταν απλό, βουτυράτο και επικίνδυνα νόστιμο

Ο Anthony Bourdain λάτρευε ένα sandwich τόσο απλό και comfort, που μόλις μάθεις τη συνταγή θα θες να το φτιάξεις σήμερα κιόλας.

Όταν σκέφτεσαι διάσημους σεφ και αγαπημένα τους πιάτα, το μυαλό ίσως πάει αυτόματα σε χαβιάρι, στρείδια και περίτεχνες συνταγές. Η πραγματικότητα όμως είναι συχνά πολύ πιο απλή και πολύ πιο ανθρώπινη. Τα φαγητά που αγαπάμε περισσότερο είναι αυτά που μας θυμίζουν κάτι ή που φτιάχνονται γρήγορα, χωρίς φασαρία, αλλά με απίστευτη γεύση.

Ο Anthony Bourdain, ο άνθρωπος που μας ταξίδεψε στις κουζίνες όλου του κόσμου μέσα από το Parts Unknown, είχε ένα ξεκάθαρο comfort food: ένα sandwich που ακούγεται όσο απολαυστικό είναι και στην πράξη. Όχι φίνο, όχι δήθεν, απλά τίμιο, λιπαρό και τέλειο.

Το concept είναι απλό και γι’ αυτό θα το έλεγες ιδιοφυές. Μορταδέλα σωταρισμένη στο τηγάνι, λιωμένο προβολόνε (ή όποιο πικάντικο τυρί αγαπάς), όλα μέσα σε ένα ψωμάκι burger που έχει ψηθεί με βούτυρο. Και φυσικά, μαγιονέζα και μουστάρδα για το τελείωμα. Δεν είναι light. Δεν προσπαθεί καν να είναι. Κι αυτό ακριβώς το κάνει ακαταμάχητο.

Η διαδικασία παρασκευής του είναι εύκολη και γρήγορη. Πρώτα ψήνεις λίγο το ψωμάκι στο βούτυρο μέχρι να πάρει ένα χρυσαφένιο χρώμα, μετά ρίχνεις τη μορταδέλα μέχρι να γίνει τραγανή και από πάνω αφήνεις το τυρί να λιώσει σιγά σιγά. Στο μεταξύ, προσθέτεις στο ψωμάκι μαγιονέζα και λίγη μουστάρδα. Στο τέλος, η μορταδέλα μπαίνει μέσα στο ψωμάκι.

Είναι το είδος του σάντουιτς που θα έφτιαχνες μετά από μια δύσκολη μέρα, με ένα ποτό στο χέρι και καμία χαλαρή διάθεση. Όπως άλλωστε θα το ήθελε κι ο ίδιος ο Bourdain.