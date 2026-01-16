Νέα τάση στην αγορά ακινήτων: Μεσιτικό γραφείο πουλάει αποκλειστικά στοιχειωμένα σπίτια

Αν ψάχνεις σπίτι με παρελθόν, μυστήριο και ίσως έναν… μόνιμο αόρατο συγκάτοικο, υπάρχουν πλέον οι κατάλληλοι για να στο βρουν.

Την ώρα που η αγορά ακινήτων ψάχνει το επόμενο big thing, ένα απρόσμενο trend φαίνεται να κερδίζει έδαφος, τα σπίτια με… μεταφυσικό παρελθόν. Από επενδυτές που αναζητούν κάτι διαφορετικό μέχρι λάτρεις του μυστηρίου και του horror, τα «στοιχειωμένα» σπίτια αρχίζουν να αντιμετωπίζονται όχι ως μειονέκτημα, αλλά ως selling point.

Κάπως έτσι ένα μεσιτικό γραφείο στην Ιταλία αποφάσισε να ασχοληθεί αποκλειστικά με την πώληση κατοικιών που οι τοίχοι τους έχουν «δει» τα πάντα, από οικογενειακά δράματα, μυστικά, ίντριγκες, πολέμους, κρυψώνες, μέχρι και τραγωδίες. Το μεσιτικό γραφείο Ghost-House, λοιπόν, βρίσκεται στη Μπολόνια, μία από τις αρχαιότερες πόλεις της Ιταλίας. Όπως είχε εξηγήσει σε παλαιότερη συνέντευξή της η ιδρύτρια Fiorenza Renda, στόχος είναι να φέρει σε επαφή τους πελάτες «με κατοικίες που αφηγούνται μυστικά και αινίγματα, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία στην αγορά ακινήτων». Με λίγα λόγια, δεν αγοράζεις απλώς σπίτι, αγοράζεις ολόκληρη την αφήγηση.

Η ίδια η Renda έχει πλούσια εμπειρία στον χώρο και παλαιότερα είχε χειριστεί αρκετά ακίνητα με «βαρύ» παρελθόν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ένα σπίτι όπου είχε διαπραχθεί ένα έγκλημα, κάτι που έμαθε… αφού το είχε ήδη πουλήσει και χρειάστηκε να καλέσει ξανά τον αγοραστή για να τον ενημερώσει.

Το συγκεκριμένο μεσιτικό γραφείο δεν περιορίζεται μόνο στη Μπολόνια. Σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί σε όλη την Ιταλία, ακόμη και στο εξωτερικό, αναζητώντας μυστηριώδη αρχοντικά, παλιά σπίτια χαμένα σε χωριά και δάση, και κατοικίες με ιστορίες που θυμίζουν τις «Hill House» της Shirley Jackson.

Και κάπου εδώ γεννιέται το εύλογο ερώτημα: ποιος αγοράζει τελικά τέτοια σπίτια; Κι όμως, η ζήτηση για στοιχειωμένες κατοικίες αυξάνεται, με τη Ghost House να δραστηριοποιείται σε μια μικρή αλλά ταχέως αναπτυσσόμενη niche αγορά. Αγοραστές που αγαπούν την ιστορία, το μυστήριο και, γιατί όχι, μια καλή δόση τρόμου, δείχνουν ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Για πολλούς, βέβαια, το δέλεαρ δεν είναι τα φαντάσματα αλλά η ευκαιρία να αποκτήσουν ένα κομμάτι της πλούσιας ιταλικής ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Γιατί, τελικά, κάποιοι θέλουν το σπίτι τους να έχει χαρακτήρα και ίσως και μια δυνατή ιστορία να αφηγηθεί.

