20 εκατ. προβολές: Το viral hack μιας content creator για τα αεροπορικά ταξίδια που δεν είχε σκεφτεί κανείς

Μια content creator στο Instagram αποκάλυψε ένα απίθανα απλό travel hack για το αεροδρόμιο και το internet… έχει πάθει εμμονή.

Αν έχεις περάσει έστω και μία φορά από αεροδρόμιο, τότε ξέρεις πολύ καλά πως ένα μπουκάλι νερό κοστίζει ακριβά και μια απλή μπουγάτσα τιμάται σαν gourmet εμπειρία. Πεινάς, εκνευρίζεσαι, αλλά τελικά πληρώνεις, γιατί τι άλλη επιλογή έχεις;

Ή μήπως έχεις; ΗΜια content creator στο Instagram μοιράστηκε το hack που εφαρμόζει η ίδια σε κάθε της πτήση και έγινε viral με πάνω από 20 εκατομμύρια προβολές. Το μυστικό της; Παίρνει μαζί της στο αεροπλάνο… κατεψυγμένο acai bowl. Ναι, σωστά διάβασες.

Οι κανόνες για τις αποσκευές καμπίνας είναι αυστηροί: υγρά μέχρι 100 ml, τέλος τα ροφήματα και τα snacks “to go”. Αυτό όμως που δεν θεωρείται υγρό τη στιγμή του ελέγχου είναι τα κατεψυγμένα τρόφιμα. Και κάπου εδώ το hack γίνεται απλά ιδιοφυές.

Η λογική είναι απλή: ετοιμάζεις την acai bowl σου από το προηγούμενο βράδυ, τo βάζεις σε αεροστεγές τάπερ, προσθέτεις toppings της επιλογής σου (φρούτα, φυστικοβούτυρο, ό,τι θες) και τo βάζεις στην κατάψυξη. Στον έλεγχο είναι στερεό, στο αεροπλάνο ξεπαγώνει φυσικά και το απολαμβάνεις την ώρα που πεινάς.

Μικρή σημείωση, αν και οι κανονισμοί είναι γενικά κοινοί, κάποια αεροδρόμια μπορεί να κάνουν περισσότερες ερωτήσεις. Παρ’ όλα αυτά, οι περισσότερες εμπειρίες δείχνουν ότι το hack περνά χωρίς πρόβλημα. Κοίτα να δεις κάτι πράγματα!

