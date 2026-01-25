Βανδή για Σφακιανάκη: «Όταν αποχώρησα από το σχήμα, ήμουν στριμωγμένη οικονομικά, αλλά δεν μπορούσα να συνυπάρξω στην σκηνή» (vid)

Η Δέσποινα Βανδή τοποθετήθηκε για την αποχώρησή της από το σχήμα με τον Νότη Σφακιανάκη το 2013 μετά τις δηλώσεις του τραγουδιστή για την Χρυσή Αυγή.

Συνέντευξη στον Τάσο Τρύφωνος παραχώρησε η Δέσποινα Βανδή, η οποία αναφέρθηκε και στην απόφασή της το 2013 να αποχωρήσει από το σχήμα με τον Νότη Σφακιανάκη, μετά τις δηλώσεις που είχε κάνει ο τραγουδιστής για την Χρυσή Αυγή.

Η Δέσποινα Βανδή ανέφερε: «Όταν αποχώρησα από το σχήμα με τον Νότη Σφακιανάκη, ήμουν στριμωγμένη οικονομικά φάση της ζωής μου. Όσο κι αν γράφονταν διάφορα κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι γίνεται όταν κλείνει η πόρτα ενός σπιτιού. Πραγματικά ήμουν τότε στριμωγμένη, αλλά ήταν μια απόφαση που ούτε καν μπορούσα να την διαπραγματευτώ για κανέναν λόγο».

Και συνέχισε: «Εννοείται και σήμερα θα το ξανα έκανε. Στη ζωή καλείσαι κάποια στιγμή να πάρεις θέση. Δεν γίνεται να τα έχεις όλα. Πήρα θέση, για την οποία δεν μετάνιωσα ποτέ. Τον Νότη καλλιτεχνικά τον εκτιμώ πάρα πολύ. Τα τραγούδια που έχει πει είναι απίστευτα. Και σήμερα αν έβγαινε να ξανά τραγουδήσει θα είχε την αγάπη και την αποδοχή του κόσμου γιατί καλλιτεχνικά είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο στη δισκογραφία».

Κλείνοντας γι αυτό το θέμα η τραγουδίστρια πρόσθεσε: «Θέση θα έπαιρνα ξανά και θα ήταν η ίδια. Τότε μάλιστα, οδεύαμε και σε έναν εκτροχιασμό και ήταν σημαντική η τοποθέτηση που έκανε. Ο καθένας είναι ελεύθερος να τοποθετηθεί όπως θέλει, αλλά δεν μπορούσα να συνυπάρξω στην ίδια σκηνή. Ήταν πολύ μεγάλη η αντιπαράθεση που είχαμε».

Δείτε μετά το 22:00

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ