Βαρκελώνη: Τάφος βασίλισσας έκρυβε μυστικό για 700 χρόνια μέχρι που η επιστήμη το ανακάλυψε

Ένα φιλόδοξο επιστημονικό πρόγραμμα σε βασιλικό μοναστήρι στη Βαρκελώνη έφερε στο φως αναπάντεχα ευρήματα, ανάμεσα στα οποία η σορός μιας εγκύου και κρανία με σημάδια βίας.

Επτά αιώνες μετά την ίδρυση του Βασιλικού Μοναστηριού της Σάντα Μαρία ντε Πεδράλμπες στη Βαρκελώνη, ένα φιλόδοξο επιστημονικό πρόγραμμα επέτρεψε την αποκάλυψη ορισμένων από τα καλύτερα φυλαγμένα μυστικά των μεσαιωνικών του τάφων. Η έρευνα, η οποία ξεκίνησε με αφορμή την 700ή επέτειο του μοναστηριού, έφερε στο φως ευρήματα που αμφισβητούν ιστορικές θεωρίες και αναδεικνύουν άγνωστες μέχρι σήμερα ταφικές πρακτικές.

Οι εργασίες επικεντρώθηκαν στο άνοιγμα και την ανάλυση οκτώ τάφων του 14ου αιώνα, συμπεριλαμβανομένου αυτού της βασίλισσας Ελισέντα ντε Μονκάδα, ιδρύτριας του μοναστηριού. Για πρώτη φορά, οι ερευνητές μελέτησαν ολοκληρωμένα τα κατάλοιπα 25 ατόμων χρησιμοποιώντας αρχαιολογικές, ανθρωπολογικές, βοτανικές και γενετικές τεχνικές.

Το έργο διευθύνεται από την Άννα Καστεγιάνο-Τρεσέρα, διευθύντρια του μοναστηριού, μαζί με ειδικούς όπως ο Ζοζέπ Μαρία Βίλα στην αρχαιολογία, ο Χαβιέρ Τσιλίντα στη συντήρηση και η Κάρμε Ρισέκ στη φυσική ανθρωπολογία. Τα πρώτα αποτελέσματα αναγκάζουν ήδη τους ειδικούς να ξαναγράψουν μέρος της μεσαιωνικής ιστορίας που συνδέεται με τον χώρο.

Αναπάντεχα ευρήματα σε διάφορους τάφους

Μία από τις πιο εκπληκτικές ανακαλύψεις εμφανίστηκε στον τάφο που παραδοσιακά αποδιδόταν στον Αρτάου ντε Φόσες. Οι ερευνητές δεν βρήκαν ανδρικά λείψανα, αλλά τα σώματα δύο ενήλικων γυναικών και τριών παιδιών, γεγονός που θέτει σε πλήρη αμφισβήτηση την ιστορική ταυτοποίηση του τάφου.

Μια άλλη εντυπωσιακή περίπτωση ήταν ο τάφος της Φραντσέσκα Σαπορτέλα. Εκεί εντοπίστηκαν κατάλοιπα τουλάχιστον εννέα ανθρώπων που ανήκαν σε διαφορετικές εποχές, αποδεικνύοντας ότι η ταφή ανοίχτηκε ξανά και επαναχρησιμοποιήθηκε αιώνες μετά τη δημιουργία της.

Στον ίδιο τάφο εντοπίστηκαν και ορισμένα από τα πιο σοκαριστικά ευρήματα ολόκληρης της έρευνας: τέσσερα ανδρικά κρανία με τραύματα που προκλήθηκαν από αιχμηρά όπλα, καθώς και ο μουμιοποιημένος κορμός μιας εγκύου γυναίκας, η οποία έφερε ακόμη στο κανάλι του τοκετού το κρανίο ενός εμβρύου μεταξύ 20 και 23 εβδομάδων κύησης. Οι ερευνητές θεωρούν ότι οι ανακαλύψεις αυτές προσφέρουν πρωτοφανείς πληροφορίες για τις συνθήκες διαβίωσης, τη βία και τις ταφικές πρακτικές στη μεσαιωνική Καταλονία.

Το μεγάλο μυστήριο της βασίλισσας Ελισέντα

Το άνοιγμα του τάφου της βασίλισσας Ελισέντα ντε Μονκάδα ήταν μία από τις πιο αναμενόμενες στιγμές του έργου. Το ταφικό μνημείο, που θεωρείται ένα από τα σπουδαιότερα έργα του καταλανικού γοτθικού ρυθμού, έκρυβε λεπτομέρειες άγνωστες μέχρι σήμερα.

Τα λείψανα της βασίλισσας δεν βρίσκονταν απευθείας μέσα στη σαρκοφάγο, όπως πιστευόταν για αιώνες, αλλά μέσα σε ένα μεσαιωνικό ξύλινο κουτί. Οι ανθρωπολογικές αναλύσεις δείχνουν ότι η Ελισέντα πέθανε γύρω στα 70 της έτη, είχε στιβαρή σωματική διάπλαση και παρουσίαζε παθολογίες που σχετίζονται με τη γήρανση.

Τα ενδύματα που βρέθηκαν ήταν λιτά και πιθανότατα αντιστοιχούσαν σε μοναστικό ράσο, κάτι που συνάδει με την εικόνα της μετανοούσας με την οποία αναπαραστάθηκε στο μοναστήρι. Ανάμεσα στα αντικείμενα που ανακτήθηκαν ξεχωρίζει επίσης ένα κομμάτι μεταξιού με χρυσόσκονη, το οποίο μελετάται ακόμη από τους ειδικούς.

