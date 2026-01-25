Το μυστήριο του Στόουνχεντζ μπορεί τελικά να λυθεί: Η μελέτη που ανατρέπει τα δεδομένα

Μια νέα μελέτη έρχεται να δώσει την εξήγηση για το πώς οι τεράστιες πέτρες του Στόουνχεντζ έφτασαν στην πεδιάδα του Σάλσμπερι.

Για αιώνες, η ιδέα σχετικά με το πώς οι τεράστιες πέτρες του Στόουνχεντζ έφτασαν στην πεδιάδα του Σάλσμπερι κυμαίνονταν από το πρακτικό έως το φανταστικό. Οι επιστήμονες κατά καιρούς έχουν κάνει λόγο για έλκηθρα, σχοινιά και βάρκες, ενώ η λαογραφία έχει αποδώσει το έργο στους γίγαντες.

Μια άλλη μακροχρόνια θεωρία υποστήριζε ότι η ίδια η φύση έκανε τη δύσκολη δουλειά, με τους πάγους να μεταφέρουν τους λίθους νότια κατά τη διάρκεια της τελευταίας εποχής των παγετώνων.

Η μελέτη που ανατρέπει τα δεδομένα

Μια νέα γεωλογική μελέτη αμφισβητεί σοβαρά αυτήν την εξήγηση με τους παγετώνες. Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο Communications Earth & Environment, υποδηλώνει ότι οι γιγάντιες πέτρες δεν μεταφέρθηκαν από παγετώνες. Αντίθετα, τα στοιχεία δείχνουν με σαφήνεια ανθρώπινη εμπλοκή, και προέρχονται από μια απροσδόκητη πηγή: κόκκους άμμου που βρέθηκαν σε κοντινά ποτάμια.

Η μελέτη επικεντρώθηκε σε μικροσκοπικά ορυκτά κρυστάλλων γνωστά ως ζιρκονίες. Αυτοί οι κόκκοι είναι εξαιρετικά μικροί, αλλά είναι αξιοσημείωτα ανθεκτικοί και μπορούν να διατηρήσουν πληροφορίες για το πότε και πού σχηματίστηκαν. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιούνται ευρέως από γεωλόγους για την παρακολούθηση της κίνησης πετρωμάτων και ιζημάτων μέσα στον χρόνο.

Οι ερευνητές συνέλεξαν δείγματα άμμου από τέσσερα ρεύματα που αποστραγγίζουν την πεδιάδα του Σάλσμπερι, συμπεριλαμβανομένων των ποταμών Άβον και Γουάιλιε. Από αυτά τα δείγματα διαχώρισαν τα βαρύτερα ορυκτά και ανέλυσαν μεμονωμένους κόκκους ζιρκονίας για να καθορίσουν την ηλικία τους.

Κρύσταλλοι δισεκατομμυρίων ετών

Οι κρύσταλλοι αποδείχτηκαν πολύ παλιοί, έχοντας σχηματιστεί δισεκατομμύρια χρόνια πριν. Τέτοιες ηλικίες είναι κοινές σε αρχαία πετρώματα που βρίσκονται στα βόρεια μέρη της Βρετανίας. Ωστόσο, ο τρόπος που εμφανίζονται αυτοί οι κόκκοι στην άμμο των ποταμών του Ουίλτσαϊρ είναι καθοριστικός για την κατανόηση του τι τους μετέφερε.

Αν οι παγετώνες είχαν μεταφέρει μεγάλες πέτρες στην περιοχή κατά την τελευταία εποχή των παγετώνων, θα είχαν επίσης μεταφέρει τεράστιους αριθμούς μικροσκοπικών ορυκτών κόκκων ταυτόχρονα. Αυτοί οι κόκκοι θα είχαν αποθέσει σε όλο το τοπίο, αφήνοντας ένα σαφές γεωλογικό σήμα που χρονολογείται σε εκείνη την περίοδο. Οι ερευνητές δεν βρήκαν τέτοιο σήμα.

Αντίθετα, οι ηλικίες των ζιρκονιών αντιστοιχούν σε παλαιότερα ιζήματα που κάποτε κάλυπταν εκτεταμένες περιοχές της νότιας Βρετανίας. Αυτά τα ιζήματα τοποθετήθηκαν πολύ πριν από την τελευταία εποχή των παγετώνων και στη συνέχεια διαβρώθηκαν και ανακυκλώθηκαν στα σύγχρονα ποτάμια. Αυτή η διαδικασία εξηγεί πλήρως την παρουσία αρχαίων κόκκων ζιρκονίας στις τοπικές άμμους, χωρίς να χρειάζεται μεταφορά από παγετώνες.

Από ανθρώπους και όχι από φυσικές δυνάμεις

Η μελέτη δεν βρήκε στοιχεία ότι υλικό μεταφέρθηκε στην περιοχή της πεδιάδας του Σάλσμπερι από πάγο μεταξύ περίπου 20.000 και 26.000 ετών πριν, όταν οι παγετώνες επηρέασαν τελευταία τη Βρετανία. Αυτή η απουσία καθιστά πολύ απίθανο οι παγετώνες να μετέφεραν τους λίθους που χρησιμοποιήθηκαν στο Στόουνχεντζ. Ενώ η έρευνα δεν εξηγεί ακριβώς πώς μεταφέρθηκαν οι λίθοι, υποστηρίζει έντονα την ιδέα ότι αυτοί μεταφέρθηκαν σκόπιμα από ανθρώπους και όχι από φυσικές δυνάμεις.

