Συναγερμός στην Ινδία για τον φονικό ιό Nipah: Χωρίς εμβόλιο, με υψηλή θνητότητα και καραντίνα (vid)

Υγειονομικός συναγερμός έχει σημάνει στην Ινδία μετά την εμφάνιση κρουσμάτων του θανατηφόρου ιού Nipah στη Δυτική Βεγγάλη, ενός παθογόνου χωρίς εμβόλιο ή θεραπεία, που θεωρείται υψηλού επιδημιολογικού κινδύνου.

Τουλάχιστον πέντε επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού Nipah (NiV) έχουν καταγραφεί στη Δυτική Βεγγάλη, την τέταρτη πολυπληθέστερη πολιτεία της Ινδίας. Όλοι οι ασθενείς συνδέονται με το ίδιο ιδιωτικό νοσοκομείο.

Μεταξύ των κρουσμάτων περιλαμβάνονται τρεις νοσηλεύτριες, ένας γιατρός και ένα μέλος του υγειονομικού προσωπικού, γεγονός που ενισχύει τις ανησυχίες για ενδονοσοκομειακή μετάδοση.

Ένας ασθενής σε κρίσιμη κατάσταση: Περίπου 100 σε καραντίνα

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της πολιτείας, ένας από τους ασθενείς νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι ειδικοί προσπαθούν να εντοπίσουν τον τρόπο μετάδοσης, καθώς παραμένει ασαφές πώς ακριβώς μολύνθηκαν οι πέντε υγειονομικοί.

Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι μία από τις πρώτες νοσηλεύτριες που προσβλήθηκαν είχε περιθάλψει ασθενή με σοβαρά αναπνευστικά συμπτώματα, ο οποίος κατέληξε πριν προλάβει να υποβληθεί σε εξετάσεις.

Περίπου 100 άνθρωποι που ήρθαν σε στενή επαφή με τους ασθενείς έχουν τεθεί σε καραντίνα και παρακολουθούνται στενά από τις υγειονομικές αρχές. «Όλοι είναι ασυμπτωματικοί και τα τεστ μέχρι στιγμής είναι αρνητικά», δήλωσε ο Νάραγιαν Σβαρούπ Νίγκαμ, γενικός γραμματέας του υπουργείου Υγείας της Δυτικής Βεγγάλης, προσθέτοντας ότι θα επαναληφθούν έλεγχοι πριν από τη λήξη της 21ήμερης απομόνωσης.

Ο ιός Nipah στις «υψηλής προτεραιότητας» απειλές του ΠΟΥ: Πώς μεταδίδεται και ποια είναι τα συμπτώματα

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κατατάσσει τον ιό Nipah στα παθογόνα υψηλής προτεραιότητας, καθώς έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει σοβαρές επιδημίες.

Ο ιός περιλαμβάνεται στη λίστα Research & Development Blueprint του ΠΟΥ, με τον οργανισμό να έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα για την « επείγουσα ανάγκη » ανάπτυξης εμβολίων και θεραπειών.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, ο ιός μεταδίδεται από ζώα στον άνθρωπο, αλλά και μέσω κατανάλωσης μολυσμένων τροφίμων. Μπορεί επίσης να εξαπλωθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, κυρίως μέσω στενής και απροστάτευτης επαφής με ασθενείς που παρουσιάζουν αναπνευστικά συμπτώματα.

Τα πρώτα συμπτώματα μοιάζουν με γρίπη ή πυρετό, ωστόσο η νόσος μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρή εγκεφαλίτιδα, προκαλώντας επικίνδυνο οίδημα στον εγκέφαλο.

Στα συμπτώματα περιλαμβάνονται πυρετός, πονοκέφαλος, μυϊκοί πόνοι, εμετοί, πονόλαιμος, ζάλη, υπνηλία, διαταραχές συνείδησης και νευρολογικά προβλήματα.

Σε σοβαρές περιπτώσεις, οι ασθενείς μπορεί να εμφανίσουν σπασμούς ή εγκεφαλίτιδα, με τον ΠΟΥ να προειδοποιεί ότι η νόσος μπορεί να οδηγήσει σε κώμα μέσα σε 24 έως 48 ώρες.

Η θνητότητα του ιού Nipah κυμαίνεται, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, μεταξύ 40% και 75%, γεγονός που τον καθιστά έναν από τους πιο θανατηφόρους ιούς παγκοσμίως.

Προειδοποιήσεις και μέτρα προστασίας από το Υπουργείο Υγείας

Το ινδικό υπουργείο Υγείας κάλεσε τους πολίτες να τηρούν βασικά μέτρα πρόληψης, όπως το σχολαστικό πλύσιμο φρούτων και λαχανικών, την υγιεινή των χεριών και τη χρήση προστατευτικού εξοπλισμού κατά την επαφή με ζώα.

Παράλληλα, συστήνεται η αποφυγή κατανάλωσης μισοφαγωμένων φρούτων από δέντρα, καθώς και ωμού χυμού χουρμαδιάς ή παρόμοιων υγρών που αποθηκεύονται σε ανοιχτά δοχεία.

Από τη Μαλαισία στην Ινδία: Η ιστορία προέλευσης του ιού

Ο ιός Nipah εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 1999 στη Μαλαισία, κατά τη διάρκεια επιδημίας μεταξύ εκτροφέων χοίρων. Η μετάδοση αποδόθηκε σε επαφή με μολυσμένα ζώα ή ιστούς.

Αργότερα, κρούσματα καταγράφηκαν στο Μπανγκλαντές, όπου έκτοτε σημειώνονται σχεδόν ετήσιες εξάρσεις. Έρευνες έχουν εντοπίσει τον ιό και σε νυχτερίδες σε πολλές χώρες της Ασίας και της Αφρικής.

Στην Ινδία, προηγούμενα ξεσπάσματα έχουν συνδεθεί με μολυσμένες φρουτονυχτερίδες.

