Στην εντατική με πνευμονία η δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ, Σία Κοσιώνη!

Σε μονάδα εντατικής θεραπείας μεγάλου νοσοκομείου της Αθήνας νοσηλεύεται η Σία Κοσιώνη, μετά από λοίμωξη από πνευμονιόκοκκο που προκάλεσε σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα.

Σοβαρή δοκιμασία με την υγεία της περνά η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του ΣΚΑΪ, Σία Κοσιώνη, η οποία δεν κατάφερε να εμφανιστεί στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων το βράδυ της Πέμπτης (22/1/2026), λόγω έντονης αδιαθεσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr, παρουσίασε δυσκολία στην αναπνοή, γεγονός που οδήγησε στην άμεση μεταφορά της σε μεγάλο νοσηλευτικό ίδρυμα της Αθήνας.

Η διάγνωση των γιατρών

Μετά από εκτεταμένες ιατρικές εξετάσεις, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι έχει προσβληθεί από πνευμονιόκοκκο, βακτηριακή λοίμωξη που μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές στο αναπνευστικό σύστημα.

Κρίθηκε απαραίτητη η άμεση εισαγωγή της στο νοσοκομείο και η παρακολούθησή της σε μονάδα εντατικής θεραπείας, προκειμένου να υπάρξει στενή ιατρική επιτήρηση.

Σταθερή κατάσταση και εκτός κινδύνου

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Σία Κοσιώνη παραμένει νοσηλευόμενη στη ΜΕΘ, ωστόσο η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται ελεγχόμενη και δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή της.

Οι θεράποντες ιατροί εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι, ενώ η δημοσιογράφος λαμβάνει την προβλεπόμενη αγωγή και παρακολουθείται στενά.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ