Ο εφιάλτης των υποβρυχίων: Το κινεζικό «θηρίο» των 11.000 τόνων που αλλάζει το παιχνίδι κάτω από τη θάλασσα

Με προηγμένα σόναρ και συνεχή εκπαίδευση, το Type 055 ενισχύει την παρουσία της Κίνας στις αμφισβητούμενες θάλασσες.

Η ναυτική ισχύς της Κίνας αποκτά ένα νέο, λιγότερο ορατό αλλά εξίσου κρίσιμο πλεονέκτημα. Το Type 055, το μεγαλύτερο αντιτορπιλικό που έχει εντάξει ποτέ στον στόλο της, επιδεικνύει πλέον προηγμένες ανθυποβρυχιακές δυνατότητες, όπως φάνηκε σε πρόσφατη άσκηση στη Νότια Σινική Θάλασσα.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης, το αντιτορπιλικό Zunyi συμμετείχε σε προσομοιωμένη σύγκρουση με υποβρύχιο, αναλαμβάνοντας ρόλο εντοπισμού, παρακολούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης. Τα δεδομένα που συνέλεξε μεταδίδονταν σε πραγματικό χρόνο σε άλλες μονάδες της δύναμης κρούσης, ενισχύοντας τον συντονισμό και τη συνολική επιχειρησιακή εικόνα.

Όταν το μέγεθος γίνεται πλεονέκτημα

Σύμφωνα με στρατιωτικούς αναλυτές, το Type 055 δεν περιορίζεται πλέον μόνο σε ρόλους αντιαεροπορικής άμυνας και επιφανειακού πολέμου. Ο ανθυποβρυχιακός του ρόλος ενισχύεται συνεχώς, αποτέλεσμα συχνών ασκήσεων, προσεκτικού σχεδιασμού και λεπτομερούς αξιολόγησης κάθε αποστολής.

Το μεγάλο εκτόπισμα του πλοίου επιτρέπει τη μεταφορά προηγμένων συστημάτων σόναρ, τόσο στην πλώρη όσο και ρυμουλκούμενων, τα οποία μπορούν να εντοπίζουν υποβρύχια σε μεγαλύτερες αποστάσεις και με αυξημένη ακρίβεια. Παράλληλα, η δυνατότητα επιχειρήσεων με δύο ανθυποβρυχιακά ελικόπτερα αυξάνει σημαντικά το εύρος επιτήρησης και την ταχύτητα αντίδρασης.

Η Νότια Σινική Θάλασσα επιλέχθηκε ως πεδίο άσκησης λόγω του πολύπλοκου υποθαλάσσιου περιβάλλοντος και της αυξημένης δραστηριότητας υποβρυχίων. Συνθήκες που θεωρούνται ιδανικές για ρεαλιστική εκπαίδευση. Σύμφωνα με αναφορές, το Zunyi έχει περάσει πάνω από 200 ημέρες εν πλω τον τελευταίο χρόνο, διανύοντας περισσότερα από 50.000 ναυτικά μίλια.

Ένα πλοίο που «μαθαίνει» συνεχώς

Μέλος του πληρώματος, ο Yang Minghan, περιέγραψε το Type 055 ως ένα αντιτορπιλικό νέας γενιάς, εξοπλισμένο με πληθώρα προηγμένων συστημάτων. Τόνισε όμως ότι αυτή η τεχνολογική υπεροχή συνοδεύεται από αυξημένη πολυπλοκότητα στη λειτουργία και κατανόηση του εξοπλισμού.

Η φιλοσοφία, όπως είπε, βασίζεται στην πλήρη κατανόηση χιλιάδων επιμέρους λεπτομερειών, οι οποίες ενώνονται σε ένα ενιαίο επιχειρησιακό σύστημα και μεταφράζονται τελικά σε πραγματική μαχητική ικανότητα.

Πλήρης εικόνα πεδίου μάχης

Η κινεζική κρατική τηλεόραση ανέφερε ότι η άσκηση περιλάμβανε αντιπαράθεση επιφανειακών πλοίων με υποβρύχια σε άγνωστη τοποθεσία στη Νότια Σινική Θάλασσα. Το Zunyi είχε αναλάβει καθήκοντα αναγνώρισης και έγκαιρης προειδοποίησης, καταφέρνοντας να εντοπίσει στόχους και να μεταδώσει μεγάλο όγκο δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

Οι πληροφορίες αυτές συνέβαλαν στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εικόνας του πεδίου μάχης για τον στόλο, επιτρέποντας καλύτερη λήψη αποφάσεων και ταχύτερη αντίδραση. Από ασκήσεις συνοδείας αεροπλανοφόρων μέχρι περιπολίες και εκπαιδεύσεις σε μακρινές θάλασσες, το Zunyi φαίνεται να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας εκσυγχρονισμού του Κινεζικό Ναυτικό.

