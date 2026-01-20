Θρίλερ στην Ινδία: Μακελάρης ελέφαντας σε αμόκ σκότωσε πάνω από 20 ανθρώπους μέσα σε μια εβδομάδα

Πανικό έχει προκαλέσει στην Ινδία ένας δολοφόνος-ελέφαντας, ο οποίος από την Πρωτοχρονιά έχει σκοτώσει πάνω από 20 ανθρώπους σε διάφορες περιοχές.

Ένας μακελάρης ελέφαντας κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή ελεύθερος στην Ινδία, έχοντας σκοτώσει περισσότερους από 20 ανθρώπους από την Πρωτοχρονιά, όταν και επιτέθηκε για πρώτη φορά. Ο άγριος αρσενικός ελέφαντας βρέθηκε σε κατάσταση αμόκ για δέκα ημέρες και έδρασε στις ανατολικές περιοχές της Ινδίας, με τους κατοίκους να τρέχουν για να σωθούν.,

Σύμφωνα με αναφορές πολλοί ήταν αυτοί που σκαρφάλωναν σε δέντρα για να σωθούν, ενώ κάποιοι κοιμούνται για ασφάλεια στις ταράτσες των σπιτιών τους. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, το ζώο έχει σκοτώσει πάνω από 20 ανθρώπους, ενώ έχει αφήσει πίσω του 15 τραυματίες.

Οι επιθέσεις του ελέφαντα

Την 1η Ιανουαρίου , ο ελέφαντας σκότωσε έναν 35χρονο άνδρα στο Bandijhari, ένα χωριό που βρίσκεται στην περιοχή West Singhbhum της πολιτείας Jharkhand. Η εφημερίδα Indian Express ανέφερε ότι στη συνέχεια το ζώο σκότωσε πέντε μέλη της ίδιας οικογένειας στην πόλη Sowan στις 5 Ιανουαρίου , πριν σκοτώσει άλλους πέντε ανθρώπους στο Babaria την επόμενη ημέρα. Μεταξύ των θυμάτων ήταν ένα παντρεμένο ζευγάρι και τα δύο παιδιά τους.

Η Guardian ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι ο ελέφαντας κάλυπτε περίπου 29 χιλιόμετρα την ημέρα και πως τρεις προσπάθειες να του χορηγηθεί αναισθητικό έπεσαν στο κενό. Οι ειδικοί πιστεύουν ότι το φυτοφάγο ζώο βρίσκεται σε κατάσταση «musth», δηλαδή σε περίοδο κατά την οποία οι αρσενικοί ελέφαντες εμφανίζουν απότομη αύξηση της τεστοστερόνης, γεγονός που τους θέτει σε μια επικίνδυνη ορμονική κατάσταση.

Πόσο μπορεί να διαρκέσει η κατάσταση «musth»

Η κατάσταση «musth» μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες ή και μήνες, με τον ελέφαντα να επιδεικνύει επιθετική συμπεριφορά, ενώ ταυτόχρονα φαίνεται να είναι ανήσυχος και απρόβλεπτος. Σε αντίθεση με τη συνηθισμένη συμπεριφορά των ελεφάντων, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου μπορεί να διανύουν μεγάλες αποστάσεις και να επιτίθενται χωρίς προειδοποίηση.

Τα χωριά που βρίσκονται κοντά στην περιοχή όπου κινείται ο ελέφαντας έλαβαν επιπλέον μέτρα ασφαλείας, όπως το να μην κοιμούνται μέσα στα σπίτια τους, αλλά και να παρακολουθούν προσεκτικά ήχους ή βήματα καθώς το ζώο διέσχιζε το δάσος.

Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του

Πιστεύεται ότι πάνω από 300 δασικοί υπάλληλοι και ειδικοί άγριας ζωής έχουν αναπτυχθεί σε επιχείρηση εντοπισμού, η οποία υποστηρίζεται και από τη χρήση τεχνολογίας. Ομάδες παρακολούθησης, μονάδες αναισθητοποίησης και drones έχουν χρησιμοποιηθεί, ωστόσο ο ελέφαντας δεν έχει ακόμη ακινητοποιηθεί.

Οι προσπάθειες να τον ακινητοποιήσουν με αναισθητικά βελάκια απέτυχαν, με αποτέλεσμα ο ελέφαντας να εξαγριωθεί ακόμα περισσότερο. Οι ομάδες αναγκάστηκαν στη συνέχεια να εγκαταλείψουν τις επιχειρήσεις, καθώς φοβήθηκαν ότι το ζώο θα αντεπιτεθεί εναντίον του πλήθους που συγκεντρωνόταν κοντά στα χωριά.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ