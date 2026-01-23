Χωρίς να πει λέξη: Ο πιο διάσημος TikToker του κόσμου μόλις «έχτισε» deal 975 εκατ. δολαρίων

Ο Khaby Lame δεν μιλά στα βίντεό του. Αλλά μια συμφωνία σχεδόν 1 δισ. δολαρίων δείχνει ότι η σιωπή του αξίζει χρυσάφι.

Για έναν άνθρωπο που δεν λέει ούτε μία λέξη στα βίντεό του, ο Khaby Lame τα έχει πάει εξαιρετικά. Ο πιο δημοφιλής δημιουργός στο TikTok μόλις βρέθηκε στο επίκεντρο μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ύψους 975 εκατομμυρίων δολαρίων, που τον μετατρέπει από viral φαινόμενο σε παγκόσμιο brand.

Η εταιρεία Rich Sparkle Holdings ανακοίνωσε ότι εξαγόρασε την Step Distinctive Limited έναντι 975 εκατ. δολαρίων, μια εταιρεία που συνδέεται άμεσα με τον Khaby Lame και τη διαχείριση της ψηφιακής του παρουσίας. Για τους ανθρώπους πίσω από τη συμφωνία, ο Lame δεν είναι απλώς ένας TikToker, αλλά μια μηχανή περιεχομένου με προοπτική να αποφέρει έως και 4 δισ. δολάρια ετησίως.

Από meme σε πολυεθνικό brand

Ο Khaby Lame έγινε παγκόσμιο φαινόμενο με απλές, βουβές αντιδράσεις σε περίπλοκα ή παράλογα βίντεο του ίντερνετ. Χωρίς λόγια, μόνο με εκφράσεις προσώπου και χαρακτηριστικές χειρονομίες, κατάφερε να γίνει κατανοητός σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Αυτό ακριβώς είναι και το στοιχείο που κάνει το brand του τόσο εμπορικό. Δεν χρειάζεται μετάφραση. Δεν έχει γλωσσικά σύνορα. Και, όπως φαίνεται, μπορεί να λειτουργεί ακόμη και χωρίς τον ίδιο φυσικά παρόντα.

Ο ίδιος ο Lame θα παραμείνει «controlling shareholder» στο νέο σχήμα, κάτι που σημαίνει ότι όχι μόνο δεν χάνει τον έλεγχο, αλλά πιθανότατα εξασφαλίζει και τεράστια προσωπικά οφέλη από τη συμφωνία.

Η AI εκδοχή του Khaby Lame

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία του deal είναι η δημιουργία ενός «AI Digital Twin» του Khaby Lame. Ο TikToker έχει δώσει άδεια για τη χρήση του προσώπου, της φωνής και των συμπεριφορικών του μοτίβων, ώστε να δημιουργηθεί μια ψηφιακή εκδοχή του.

Σύμφωνα με τις εταιρείες, αυτό ανοίγει τον δρόμο για πολυγλωσσικό περιεχόμενο, διαφορετικές εκδοχές βίντεο και livestream εμπορίου που θα λειτουργούν σε όλες τις ζώνες ώρας, χωρίς χρονικούς περιορισμούς. Με απλά λόγια, ο Khaby Lame θα μπορεί να «δουλεύει» 24 ώρες το 24ωρο, ακόμα και όταν δεν είναι online.

Γιατί δεν μιλά ποτέ

Ο ίδιος έχει εξηγήσει στο παρελθόν γιατί επέλεξε τη σιωπή. Σε συνέντευξή του στο CNN το 2022, είχε πει ότι ήθελε να φέρει απλότητα σε ένα χαοτικό internet και να εκφράσει το κλασικό «shaking my head» που γράφουν οι χρήστες στα σχόλια.

Όπως είπε, η σιωπή δεν ήταν τυχαία επιλογή. Ήταν ο πιο άμεσος τρόπος να απευθυνθεί σε όλους, ανεξαρτήτως γλώσσας ή κουλτούρας. Και όπως αποδεικνύεται σήμερα, ήταν και μια εξαιρετικά επικερδής στρατηγική.

Από εργοστάσιο σε deal δισεκατομμυρίων

Ο Khaby Lame, γεννημένος στη Σενεγάλη και μεγαλωμένος στην Ιταλία, έχασε τη δουλειά του σε εργοστάσιο κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ξεκίνησε να ανεβάζει βίντεο στο TikTok σχεδόν από τύχη. Λίγα χρόνια μετά, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας συμφωνίας που αλλάζει τα δεδομένα για τους creators παγκοσμίως.

Χωρίς να πει λέξη, κατάφερε να πει τα πάντα.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ